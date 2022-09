Andrzej Duda w tłumie przy trumnie Elżbiety II. Później odbył ważne spotkanie

To już ostatnie chwile, aby oddać hołd królowej Elżbiecie II. Trumna z ciałem monarchini pozostanie w Hollu Pałacu Westminsterskiego tylko do godziny 6:30 w poniedziałek. Z najnowszych informacji przekazanych przez brytyjskie służby wynika, że kolejka oczekujących sięga Southwark Parku, a czas oczekiwania to ok. 11,5 godziny. W wielogodzinnej kolejce nie musiał stać Andrzej Duda, który w niedzielę pomodlił się za królową Elżbietę II. Towarzyszyła mu Agata Kornhauser-Duda

Andrzej Duda i Agata Kornhauser-Duda przy trumnie Elżbiety II

Polska para prezydencka zgodnie z harmonogramem wizyty w Wielkiej Brytanii miała oddać hołd królowej Elżbiecie II ok. godziny 12 czasu brytyjskiego w niedzielę 18 września. Andrzej Duda i Agata Kornhauser Duda pojawili się na miejscu na kilka minut planowaną godziną. Oboje mieli na sobie stosowne żałobne stroje. Na nagraniu udostępnionym przez Kancelarię Prezydenta widać, że para prezydencka zmówiła modlitwę, po czym trzymając się za ręce, opuściła podwyższenie, z którego korzystają światowi dostojnicy.

Ci, którzy śledzili relację z tego wydarzenia na antenie Sky News, mogli zauważyć, że para prezydencka nie uniknęła drobnego potknięcia. Po oddaniu hołdu królowej nie byli oni pewni, którędy powinni udać się do wyjścia. Po kilku sekundach wahania znaleźli odpowiednią drogę.

Andrzej Duda spotka się z premier Wielkiej Brytanii i królem Karolem III

Wizyta przy trumnie Elżbiety II była dopiero pierwszym punktem w dzisiejszym harmonogramie polskiego prezydenta. O godzinie 16 Andrzej Duda spotkał się z premier Wielkiej Brytanii Liz Truss. Wcześniej dokonał wpisu do księgi kondolencyjnej.

Andrzej Duda wraz z Agatą Kornhauser-Dudą dzień zakończą na uroczystym spotkaniu w Pałacu Buckingham. Oprócz polskiej pary prezydenckiej udział w nim wezmą pozostałe głowy państw zaproszone na pogrzeb królowej, a także król Karol III oraz jego żona Camilla.

