Chiny. Jechali rządowym autobusem na kwarantannę z powodu COVID. 20 osób zginęło

W wypadku, do którego doszło w niedzielę w prowincji Guizhou w południowo-zachodnich Chinach zginęło 27 osób, a 20 zostało rannych. To osoby, które podróżowały rządowym autobusem do miejsca kwarantanny z powodu zakażenia koronawirusem.

Wypadek miał miejsce we wczesnych godzinach porannych w niedzielę na autostradzie w hrabstwie Sandu, które leży około 170 km na południowy wschód od stolicy prowincji Guiyang - podała tamtejsza policja cytowana przez Reuters. Ze wstępnych informacji wynika, że autobus, który przewrócił się na odcinku autostrady prowadzącej z Guiyang do Libo, przewoził 47 osób. Wszystkich 20 rannych trafiło do szpitala. Chińska prowincja odnotowała wzrost przypadków COVID-19 Niezweryfikowane doniesienia i zdjęcia autobusu, które krążą w chińskich mediach społecznościowych wywołały ponowny wybuch gniewu na surową chińską politykę związaną z koronawirusem - zauważa Reuters. „Wszyscy jesteśmy w tym autobusie” – to jeden z popularnych komentarzy opublikowanych w aplikacji społecznościowej WeChat. „Kiedy to wszystko się skończy?” - zapytał inny. Agencja zaznacza, że sposób, w jaki rząd radzi sobie z epidemią, stworzył przeszkody przed pięcioletnim kongresem Partii Komunistycznej rozpoczynającym się 16 października. Lokalne media Caixin poinformowały w niedzielę, że ofiary były transportowane z powodu COVID. Autobus miał być specjalnie zaprojektowanym do transportu ludzi do i z kwarantanny. - Jeszcze tego nie potwierdziliśmy – powiedział agencji Reuters urzędnik z Sandu. Śmiertelny wypadek autobusu w Chinach. Transportowano nim zakażonych koronawirusem Lokalni urzędnicy są pod presją, aby utrzymać epidemie pod kontrolą, zwłaszcza teraz, przed zjazdem partii. Prowincja Guizhou odnotowała w sobotę 712 nowych potwierdzonych przypadków zakażeń, co stanowiło około 70 procent wszystkich nowych przypadków w Chinach i jest znaczącym skokiem w porównaniu ze 154 przypadkami w prowincji poprzedniego dnia. W sobotę władze Guizhou ogłosiły na swoim oficjalnym koncie WeChat, że osoby wymagające kwarantanny będą „musiały zostać przetransportowane do siostrzanych miast i stanów” ze względu na ograniczone możliwości w Guiyang. Czytaj też:

