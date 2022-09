Ostatnia podróż Elżbiety II. Tak będzie przebiegał pogrzeb królowej

Uroczystości pogrzebowe królowej Elżbiety II odbędą się 19 września. Jest to pierwszy od 1965 roku pogrzeb, który ma charakter państwowy. Taki rodzaj pochówku jest zarezerwowany dla monarchów lub osób szczególnie zasłużonych. W trakcie pogrzebu państwowego w przeciwieństwie do ceremonialnego, lawetę, w który jest trumna, będą ciągnąć marynarze. Co więcej, za jego organizację jest odpowiedzialny lord marszałek, jeden z dziewięciu wielkich urzędników państwowych.

Pogrzeb królowej Elżbiety II - harmonogram

O godzinie 7:30 dla poddanych zostaną zamknięte Drzwi Westminster Hall w Izbie Parlamentu, gdzie leży trumna z ciałem królowej Elżbiety II. Królewski orszak z Pałacu Westminsterskiego do Opactwa Westminsterskiego wyruszy o 11:44. Za karetą będą podążać członkowie rodziny królewskiej. Będzie im towarzyszyć zespół królewskich żandarmów i marines. Równo w południe rozpocznie się ceremonia prowadzona przez dziekana Westminsteru Davida Hoyle'a, w której znajdują się odczyty i modlitwy przywódców politycznych i religijnych, w tym nowej premier Wielkiej Brytanii Liz Truss.

Na 12:55 zaplanowano dwie minuty ciszy, aby uczcić pamięć zmarłej monarchini. Pogrzeb zakończy się o godzinie 13 - to właśnie o tej godzinie zostanie odegrany hymn państwowy oraz lament królowej. Następnie trumna z ciałem zostanie przewieziona ulicami Londynu w uroczystej procesji. Godzinę później dotrze do Wellington Arch w Londynie, gdzie zostaje załadowana do karawanu.

Członkowie rodziny królewskiej z tego miejsca wyruszą do zamku Windsor. Przyjazd karawanu zaplanowano do godzinę 16:06. Tutaj również zostanie zorganizowana specjalna procesja. O 17:00 w kaplicy św. Jerzego rozpocznie się nabożeństwo żałobne, które odprawi dziekan Windsoru. Msza święta zakończy się błogosławieństwem arcybiskupa Canterbury. Trumna z ciałem Elżbiety II zostanie złożona do grobu o 20:30 podczas prywatnej ceremonii w King George VI Memorial Chapel na zamku Windsor.

Królowa Elżbieta II - kto weźmie udział w pogrzebie?

W państwowych uroczystościach pogrzebowych wezmą udział szefowie państw i przedstawiciele rządów zamorskich, w tym zagraniczne rodziny królewskie, gubernatorzy generalni i premierzy królestw. Inni przedstawiciele Królestwa i Wspólnoty Narodów, Zakonów Rycerskich, w tym odznaczonych Krzyżem Wiktorii i Krzyża Jerzego, Rządu, Parlamentu, zdecentralizowanych parlamentów i zgromadzeń, Kościoła i Patronatów Jej Królewskiej Mości utworzą kongregację wraz z innymi przedstawicielami publicznymi.

Na uroczystościach pojawią się m.in. Andrzej Duda, Joe Biden i Ołena Zełenska.

