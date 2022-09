Osobiste oświadczenie Karola III przed pogrzebem Elżbiety II. „Jestem głęboko poruszony...”

W wieku 96 lat zmarła królowa Elżbieta, najdłużej panująca monarchini w Wielkiej Brytanii. W poniedziałek 19 września w południe rozpoczną się oficjalne uroczystości pogrzebowe. Będą one miały charakter państwowy, co jest sytuacją niespotykaną w Wielkiej Brytanii od 1965 roku.

Pogrzeb Elżbiety II. Oświadczenie Karola III

Tuż przed pogrzebem królowej jej syn Karol wydał specjalne oświadczenie. Monarcha podziękował wszystkim, którzy w ciągu ostatnich dni oddawali hołd Elżbiecie II. „Ostatnie 10 dni było dla nas bardzo trudne. Ja i moja żona Camilla jesteśmy głęboko poruszeni kondolencjami płynącymi z kraju i ze świata oraz ogromnym wsparciem, które otrzymaliśmy” – napisał król Wielkiej Brytanii.

Karol III nie omieszkał wspomnieć o poddanych, którzy czekali w długich kolejkach, aby pożegnać ukochaną królową. „W Londynie, Edynburgu, Hillsborough i Cardiff byliśmy wzruszeni, że tak wiele osób zadało sobie trud, aby przyjść i złożyć wyrazy szacunku dla trwającej przez całe życie służby mojej drogiej matki” – dodał monarcha.

W czasie, gdy wszyscy przygotowujemy się do ostatniego pożegnania, chciałem po prostu skorzystać z tej okazji, aby powiedzieć »dziękuję« wszystkim tym niezliczonym osobom, które były takim wsparciem i pociechą dla mojej rodziny i mnie w tym czasie żałoby – czytamy w dalszej części królewskiego oświadczenia.

Pogrzeb królowej Elżbiety II

Królewski orszak z Pałacu Westminsterskiego do Opactwa Westminsterskiego wyruszy o 11:44. Za karetą będą podążać członkowie rodziny królewskiej. Równo w południe rozpocznie się ceremonia prowadzona przez dziekana Westminsteru Davida Hoyle'a, w której znajdują się odczyty i modlitwy przywódców politycznych i religijnych, w tym nowej premier Wielkiej Brytanii Liz Truss. Na 12:55 zaplanowano dwie minuty ciszy, aby uczcić pamięć zmarłej monarchini. Pogrzeb Elżbiety II zakończy się o godzinie 13.

Godzinę później dotrze do Wellington Arch w Londynie, gdzie zostaje załadowana do karawanu. Członkowie rodziny królewskiej z tego miejsca wyruszą do zamku Windsor. Przyjazd karawanu zaplanowano do godzinę 16:06. Tutaj również zostanie zorganizowana specjalna procesja. O 17:00 w kaplicy św. Jerzego rozpocznie się nabożeństwo żałobne, które odprawi dziekan Windsoru. Msza święta zakończy się błogosławieństwem arcybiskupa Canterbury. Trumna z ciałem Elżbiety II zostanie złożona do grobu o 20:30 podczas prywatnej ceremonii w King George VI Memorial Chapel na zamku Windsor.

