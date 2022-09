NA ŻYWO: Pogrzeb królowej Elżbiety II. Tłumy na ulicach Londynu

10:30 Pogrzeb Elżbiety II - kto pojawi się na uroczystościach?



W uroczystościach pogrzebowych królowej Elżbiety II weźmie udział kilkuset zagranicznych dygnitarzy. Wielka Brytania nie wysłała zaproszeń do niektórych państw. Ciekawie przedstawia się sytuacja dotycząca delegacji z Korei Północnej



Pogrzeb królowej Elżbiety II. Kto nie dostał zaproszenia? Ciekawy zabieg wobec Korei Północnej 10:27 Rodzina królewska opublikowała właśnie filmik pokazujący szereg zdjęć królowej Elżbiety II z jej całego życia



twitter.com 10:21 Emmanuel Macron wspomina królową Elżbietę II



twitter.com 10:10 Chris uważa, że kilkanaście godzin czekania to nic w porównaniu z tym, co królowa zrobiła przez 70 lat. Alison nie wahała się ani chwili, wsiadła w samolot na Florydzie i prosto z lotniska pojechała do kolejki. Caroline poczuła się, jakby straciła bliską osobę, dlatego nie wyobrażała sobie, że może nie zobaczyć trumny Elżbiety II - pisze w specjalnej relacji z Londynu dziennikarz Wprost.pl Piotr Barejka



„Wiem, że nie będę miała czasu spać”. Czekali godzinami, aby oddać hołd królowej 10:05 Pogrzeb królowej II. Oświadczenie Karola III



Od momentu śmierci Elżbiety II do rodziny królewskiej napływają kondolencje z całego świata. Tuż przed pogrzebem królowej Karol III postanowił wystosować specjalne oświadczenie, w którym podziękował tym wszystkim, którzy oddawali hołd zmarłej monarchini



Osobiste oświadczenie Karola III przed pogrzebem Elżbiety II. „Jestem głęboko poruszony...” 10:00 twitter.com 9:59 Księżna Kate spotkała się z Ołeną Zełenską. Pierwsza dama Ukrainy weźmie udział w uroczystościach pogrzebowych królowej Elżbiety II





Księżna Kate spotkała się z Ołeną Zełenską. Opublikowano zdjęcie 9:55 twitter.com 9:53 Transmisja z pogrzebu Elżbiety II w polskich telewizjach. Gdzie i o której oglądać relacje z uroczystości ?



Transmisja z pogrzebu Elżbiety II w polskich telewizjach. Gdzie i o której oglądać relacje z uroczystości ? 9:52 Królewski orszak z Pałacu Westminsterskiego do Opactwa Westminsterskiego wyruszy o 11:44. Za karetą będą podążać członkowie rodziny królewskiej. Będzie im towarzyszyć zespół królewskich żandarmów i marines.



Równo w południe rozpocznie się ceremonia prowadzona przez dziekana Westminsteru Davida Hoyle'a, w której znajdują się odczyty i modlitwy przywódców politycznych i religijnych, w tym nowej premier Wielkiej Brytanii Liz Truss



Ostatnia podróż Elżbiety II. Tak będzie przebiegał pogrzeb królowej 9:48 Jest to pierwszy od 1965 roku pogrzeb, który ma charakter państwowy. Taki rodzaj pochówku jest zarezerwowany dla monarchów lub osób szczególnie zasłużonych. W trakcie pogrzebu państwowego w przeciwieństwie do ceremonialnego, lawetę, w który jest trumna, będą ciągnąć marynarze. Co więcej, za jego organizację jest odpowiedzialny lord marszałek, jeden z dziewięciu wielkich urzędników państwowych 9:45 W poniedziałek 19 czerwca królowa Elżbieta II zostanie pochowana na zamku w Windsorze, gdzie znajduje się grób jej męża - księcia Filipa

Pogrzeb Elżbiety II

Jest to pierwszy od 1965 roku pogrzeb, który ma charakter państwowy. Taki rodzaj pochówku jest zarezerwowany dla monarchów lub osób szczególnie zasłużonych. W państwowych uroczystościach pogrzebowych wezmą udział szefowie państw i przedstawiciele rządów zamorskich, w tym zagraniczne rodziny królewskie, gubernatorzy generalni i premierzy królestw. Na uroczystościach pojawią się m.in. Andrzej Duda, Joe Biden i Ołena Zełenska.

Ceremonia będzie trwała przez kilka godzin. Królewski orszak z Pałacu Westminsterskiego do Opactwa Westminsterskiego wyruszy o 11:44. Równo w południe rozpocznie się ceremonia prowadzona przez dziekana Westminsteru Davida Hoyle'a, w której znajdują się odczyty i modlitwy przywódców politycznych i religijnych, w tym nowej premier Wielkiej Brytanii Liz Truss. Trumna z ciałem Elżbiety II zostanie złożona do grobu o 20:30 podczas prywatnej ceremonii w King George VI Memorial Chapel na zamku Windsor.

Pogrzeb Elżbiety II. Gdzie i o której oglądać transmisję?

Specjalny program od 11:30 będzie emitowany w TVP1 oraz TVP Info. Telewizja publiczna zaplanowała także na poniedziałek 19 września specjalne wydanie „Wiadomości”. Już o 10 pasmo „Pożegnanie królowej" rozpocznie się w TVN24. Transmisję z pogrzebu królowej planuje także Polsat News.

BBC World News rozpocznie swoją relację o 11.44 czasu polskiego. To właśnie wtedy trumna z ciałem monarchini zostanie przeniesiona w uroczystej procesji z Palace of Westminster do Westminster Abbey. Transmisja będzie w języku angielskim.

