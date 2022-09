Pogrzeb królowej Elżbiety II. Trumna złożona w krypcie królewskiej

18:21 Gdy trumna królowej została opuszczona do krypty w kaplicy św. Jerzego, dziekan Windsoru wyrecytował Psalm 103, który

zawiera tradycyjny wers: „Idź w swoją podróż z tego świata, duszo chrześcijańska”. twitter.com 18:07 Trumna z ciałem królowej została złożona w krypcie królewskiej w podziemiach zamku w Windsorze. Około 20:30 czasu polskiego odbędzie się prywatny pochówek w Kaplicy Pamięci Króla Jerzego VI, prowadzony przez Dziekana Windsoru. W uroczystości będzie uczestniczyć tylko najbliższa rodzina Elżbiety II . 18:01 W czasie uroczystości pogrzebowych Lord Chamberlain złamał różdżkę urzędu. twitter.com 17:58 Trumna z ciałem monarchini została opuszczona do królewskiej krypty w podziemiach Kaplicy Św. Jerzego, gdzie będzie spoczywać przez pewien czas obok trumny księcia Filipa, przed ich dzisiejszym pogrzebem – informuje Sky News.

twitter.com 17:49 Trumna z ciałem królowej Elżbiety II jest opuszczana do krypty królewskiej w zamku w Windsorze. 17:44 Na trumnie znajdowały się insygnia królewskie – korona, jabłko i berło. Podczas ostatnich chwil uroczystości zostały przeniesione na ołtarz główny. Insygnia znajdowały się na trumnie od momentu, w którym trumna była wystawiona na widok publiczny w zeszłym tygodniu. twitter.com 17:30 Trwa nabożeństwo żałobne w zamku w Windsorze, które prowadzi dziekan Windsoru David Conner. 17:11 Lada chwila w kaplicy św. Jerzego na zamku w Windsorze rozpocznie się nabożeństwo pogrzebowe. Następnie trumna z ciałem Elżbiety II zostanie opuszczona do krypty królewskiej. 17:03 Król Karol III i starsi członkowie rodziny królewskiej dołączyli do konduktu zmierzającego do zamku w Windsorze. 16:42 Corgi królowej Elżbiety II – Muick i Sandy czekają na procesję zmierzającą w stronę kaplicy św. Jerzego. twitter.com 16:30 Kondukt pogrzebowy zmierza trasą wiodącą do Kaplicy Świętego Jerzego. Tłumy Brytyjczyków zgromadziły się w Windsorze, by pożegnać Elżbietę II. twitter.com 16:11 Karawan z ciałem królowej Elżbiety II dotarł do Windsoru. Dołączył do ostatniej procesji, która została sformowana na miejscu. Procesja zmierza w stronę kaplicy św. Jerzego w zamku Windsorze, miejsca ostatniego spoczynku Jej Królewskiej Mości – informuje Sky News. 16:02 Kaplica św. Jerzego w Windsorze jest już wypełniona żałobnikami oczekującymi na nabożeństwo, które rozpocznie się o 17:00.– 15:41 Około 16:06 kondukt ma dotrzeć na zamek w Windsorze. twitter.com 15:39 Tłumy żałobników zgromadziły się wzdłuż trasy do Windsoru, by towarzyszyć królowej w jej ostatniej drodze. twitter.com 15:31 twitter.com 15:13 Przypomnijmy: przyjazd karawanu do zamku w Windsorze zaplanowano na godzinę 16:06. Tutaj również zostanie zorganizowana specjalna procesja. O 17:00 w kaplicy św. Jerzego rozpocznie się nabożeństwo żałobne, które odprawi dziekan Windsoru. 15:05 Księżniczka Charlotte podczas pogrzebu prababci, królowej Elżbiety. twitter.com 14:56 Kondukt pogrzebowy opuszcza Londyn. twitter.com 14:49 Tak wyglądał moment umieszczenia trumny z ciałem monarchini w karawanie. twitter.com 14:47 Guardian odnotowuje, że część żałobników wzdłuż trasy konduktu przerywa czasem ciszę wiwatami i okrzykami, niektórzy rzucili kwiaty w stronę karawanu. 14:45 twitter.com 14:43 Kondukt z trumną królowej zmierza w stronę zamku w Windsorze. 14:28 Kondukt pogrzebowy dotarł do łuku triumfalnego Wellington Arch. Stamtąd trumna zostanie przeniesiona do karawanu i pojedzie do zamku w Windsorze. 14:17 Kondukt żałobny minął posągi rodziców królowej – króla Jerzego VI oraz Elżbiety, królowej matki. twitter.com 14:13 Personel Pałacu Buckingham żegna królową. twitter.com 14:11 Trumna z ciałem królowej po raz ostatni minęła Pałac Buckingham – informuje Sky News. 14:07 Kondukt pogrzebowy zbliża się do Wellington Arch. Następnie wyruszy w stronę Windsoru. twitter.com 13:59 twitter.com 13:57 Na uroczystościach pogrzebowych królowej Elżbiety II koncentruje się uwaga mediów. Jednym z omawianych elementów był sposób usadzenia przywódców. Brytyjskie portale szczegółowo opisują wszystkie elementy dotyczące uroczystości, w tym m.in. sposób usadzenia polityków. Prezydent Polski zasiadał wraz z żoną jeden rząd przed Joe Bidenem, co zostało uwiecznione na zdjęciach



Andrzej Duda na pogrzebie królowej Elżbiety II. Uwagę przykuł pewien szczegół 13:50 Pracownicy pałacu Buckingham oddają hołd królowej



twitter.com 13:43 twitter.com 13:26 Pogrzeb królowej Elżbiety. Kondukt idzie ulicami Londynu



Tak wygląda kondukt, który idzie ulicami Londynu - wzdłuż Pałacu Westminsterskiego przez rządową aleję Whitehall, plac defiladowy Horse Guards Parade, reprezentacyjną aleję The Mall do Pałacu Buckingham



twitter.com 13:25 Na uroczystościach pogrzebowych królowej Elżbiety II koncentruje się uwaga mediów. Jednym z omawianych elementów był sposób usadzenia przywódców



Andrzej Duda na pogrzebie królowej Elżbiety II. Uwagę przykuł pewien szczegół 13:20 Sprzed Opactwa Westminsterskiego ruszył kondukt z trumną królowej Elżbiety II. Podczas 45-minutowej drogi ulicami Londynu co minutę rozlegać się będzie uderzenie Big Bena oraz salut armatni z Hyde Parku 13:08 W Opactwie Westminsterskim w Londynie zakończyło się nabożeństwo żałobne poświęcone zmarłej królowej Elżbiecie II 12:59 Pogrzeb kończy się hymnem narodowym Wielkiej Brytanii - "God Save the King" 12:57 W hołdzie dla zmarłej królowej dwie minuty ciszy w całej Wielkiej Brytanii



twitter.com 12:30 Zwierzchnik Kościoła Anglii: W roku 1953 królowa rozpoczęła uroczystość koronacyjną od cichej modlitwy przy tym ołtarzu. Jej wierność Bogu była dla niej rzeczą najważniejszą. Służyła Wspólnocie, służyła narodom. Ale ta służba miała fundament w Chrystusie



twitter.com 12:25 W uroczystościach pogrzebowych bierze udział także Meghan Markle



twitter.com 12:19 Drugie czytanie - fragment Ewangelii według św. Jana - odczytuje premier Wielkiej Brytanii Liz Truss. Kazanie wygłosi zwierzchnik Kościoła Anglii, arcybiskup Canterbury Justin Welby 12:14 Pierwsze czytanie - fragment 1 Listu do Koryntian - wygłasza sekretarz generalna Wspólnoty Narodów Patricia Scotlanda 12:12 Jest i najnowsze nagranie od służb prasowych rodziny królewskiej



twitter.com 12:09 - W smutku, ale także w głębokim dziękczynieniu, przybywamy do tego Domu Bożego, do miejsca modlitwy, do kościoła, w którym pamięć i nadzieja są świętymi obowiązkami - powiedział na początku nabożeństwa dziekan Opactwa Westminsterskiego David Hoyle



- Tutaj, gdzie królowa Elżbieta została poślubiona i ukoronowana, gromadzimy się z całego kraju, ze Wspólnoty Narodów i z narodów świata, aby opłakiwać naszą stratę, wspominać długie życie (królowej) w bezinteresownej służbie i z ufnością powierzyć ją miłosierdziu Boga, naszego Stwórcy i Odkupiciela - dodał 11:56 Kondukt żałobny dotarł już do Opactwa Westminsterskiego. Wraz z przybyciem konduktu z trumną dzwon w Opactwie Westminsterskim zaczął bić 96 razy, aby upamiętnić 96 lat życia monarchini





twitter.com 11:51 W Opactwie Westminsterskim są już królowa małżonka Kamila oraz księżna Kate z dziećmi - George'm i Charlotte



twitter.com 11:46 Z Pałacu Westminsterskiego wyruszył kondukt żałobny, który uda się do Opactwa Westminsterskiego, gdzie odbędzie się nabożeństwo pogrzebowe królowej. Za trumną królowej idą m.in. król Karol III oraz książęta William i Harry 11:28 Król Karol III przejeżdża właśnie ulicami Londynu



twitter.com 11:17 W opactwie są już m.in. przywódcy Francji, Włoch, Brazylii i Izraela oraz Andrzej Duda wraz z małżonką Agatą Kornhauser-Dudą 11:13 Joe Biden dotarł na uroczystości pogrzebowe



twitter.com 11:02 twitter.com 10:41 W Opactwie Westminsterskim zabiły pierwsze dzwony. Będą one wybrzmiewać co minutę 96 razy, aby uczcić każdy rok życia królowej 10:30 Pogrzeb Elżbiety II - kto pojawi się na uroczystościach?



W uroczystościach pogrzebowych królowej Elżbiety II weźmie udział kilkuset zagranicznych dygnitarzy. Wielka Brytania nie wysłała zaproszeń do niektórych państw. Ciekawie przedstawia się sytuacja dotycząca delegacji z Korei Północnej



Pogrzeb królowej Elżbiety II. Kto nie dostał zaproszenia? Ciekawy zabieg wobec Korei Północnej 10:27 Rodzina królewska opublikowała właśnie filmik pokazujący szereg zdjęć królowej Elżbiety II z jej całego życia



twitter.com 10:21 Emmanuel Macron wspomina królową Elżbietę II



twitter.com 10:10 Chris uważa, że kilkanaście godzin czekania to nic w porównaniu z tym, co królowa zrobiła przez 70 lat. Alison nie wahała się ani chwili, wsiadła w samolot na Florydzie i prosto z lotniska pojechała do kolejki. Caroline poczuła się, jakby straciła bliską osobę, dlatego nie wyobrażała sobie, że może nie zobaczyć trumny Elżbiety II - pisze w specjalnej relacji z Londynu dziennikarz Wprost.pl Piotr Barejka



„Wiem, że nie będę miała czasu spać”. Czekali godzinami, aby oddać hołd królowej 10:05 Pogrzeb królowej II. Oświadczenie Karola III



Od momentu śmierci Elżbiety II do rodziny królewskiej napływają kondolencje z całego świata. Tuż przed pogrzebem królowej Karol III postanowił wystosować specjalne oświadczenie, w którym podziękował tym wszystkim, którzy oddawali hołd zmarłej monarchini



Osobiste oświadczenie Karola III przed pogrzebem Elżbiety II. „Jestem głęboko poruszony...” 10:00 twitter.com 9:59 Księżna Kate spotkała się z Ołeną Zełenską. Pierwsza dama Ukrainy weźmie udział w uroczystościach pogrzebowych królowej Elżbiety II





Księżna Kate spotkała się z Ołeną Zełenską. Opublikowano zdjęcie 9:55 twitter.com 9:53 Transmisja z pogrzebu Elżbiety II w polskich telewizjach. Gdzie i o której oglądać relacje z uroczystości ?



Transmisja z pogrzebu Elżbiety II w polskich telewizjach. Gdzie i o której oglądać relacje z uroczystości ? 9:52 Królewski orszak z Pałacu Westminsterskiego do Opactwa Westminsterskiego wyruszy o 11:44. Za karetą będą podążać członkowie rodziny królewskiej. Będzie im towarzyszyć zespół królewskich żandarmów i marines.



Równo w południe rozpocznie się ceremonia prowadzona przez dziekana Westminsteru Davida Hoyle'a, w której znajdują się odczyty i modlitwy przywódców politycznych i religijnych, w tym nowej premier Wielkiej Brytanii Liz Truss



Ostatnia podróż Elżbiety II. Tak będzie przebiegał pogrzeb królowej 9:48 Jest to pierwszy od 1965 roku pogrzeb, który ma charakter państwowy. Taki rodzaj pochówku jest zarezerwowany dla monarchów lub osób szczególnie zasłużonych. W trakcie pogrzebu państwowego w przeciwieństwie do ceremonialnego, lawetę, w który jest trumna, będą ciągnąć marynarze. Co więcej, za jego organizację jest odpowiedzialny lord marszałek, jeden z dziewięciu wielkich urzędników państwowych 9:45 W poniedziałek 19 czerwca królowa Elżbieta II zostanie pochowana na zamku w Windsorze, gdzie znajduje się grób jej męża - księcia Filipa

Pogrzeb Elżbiety II

Jest to pierwszy od 1965 roku pogrzeb, który ma charakter państwowy. Taki rodzaj pochówku jest zarezerwowany dla monarchów lub osób szczególnie zasłużonych. W państwowych uroczystościach pogrzebowych wezmą udział szefowie państw i przedstawiciele rządów zamorskich, w tym zagraniczne rodziny królewskie, gubernatorzy generalni i premierzy królestw. Na uroczystościach pojawią się m.in. Andrzej Duda, Joe Biden i Ołena Zełenska.

Ceremonia będzie trwała przez kilka godzin. Królewski orszak z Pałacu Westminsterskiego do Opactwa Westminsterskiego wyruszy o 11:44. Równo w południe rozpocznie się ceremonia prowadzona przez dziekana Westminsteru Davida Hoyle'a, w której znajdują się odczyty i modlitwy przywódców politycznych i religijnych, w tym nowej premier Wielkiej Brytanii Liz Truss. Trumna z ciałem Elżbiety II zostanie złożona do grobu o 20:30 podczas prywatnej ceremonii w King George VI Memorial Chapel na zamku Windsor.

Pogrzeb Elżbiety II. Gdzie i o której oglądać transmisję?

Specjalny program od 11:30 będzie emitowany w TVP1 oraz TVP Info. Telewizja publiczna zaplanowała także na poniedziałek 19 września specjalne wydanie „Wiadomości”. Już o 10 pasmo „Pożegnanie królowej" rozpocznie się w TVN24. Transmisję z pogrzebu królowej planuje także Polsat News.

BBC World News rozpocznie swoją relację o 11.44 czasu polskiego. To właśnie wtedy trumna z ciałem monarchini zostanie przeniesiona w uroczystej procesji z Palace of Westminster do Westminster Abbey. Transmisja będzie w języku angielskim.

Czytaj też:

Osobiste oświadczenie Karola III przed pogrzebem Elżbiety II. „Jestem głęboko poruszony...”