Pogrzeb królowej Elżbiety II. Kto nie dostał zaproszenia? Ciekawy zabieg wobec Korei Północnej

W poniedziałek 19 września odbędą się uroczystości pogrzebowe królowej Elżbiety II. Pogrzeb monarchini jest pierwszym pogrzebem państwowym w Wielkiej Brytanii od 1965 roku. Taki rodzaj pochówku przysługuje monarchom lub szczególnie zasłużonym osobom.

Szacuje się, że w wydarzeniu weźmie udział ok. 500 zagranicznych dygnitarzy. Podczas uroczystości Polskę będzie reprezentować prezydent Andrzej Duda wraz z żoną. Swoja obecność potwierdzili także prezydent USA Joe Biden wraz z żoną Jill, prezydent Niemiec Frank-Walter Steinmeiter oraz prezydent Francji Emmanuel Macron. Pojawią się także przedstawiciele rodzin królewskich m.in. z Hiszpanii i Norwegii. Ursula von der Leyen, która nazwała królową Elżbietę II mianem „legendy”, będzie reprezentować Unię Europejską podczas wydarzenia.

Na miejscu pojawi się także cesarz Japonii Naruhito. Hołd królowej Elżbiecie II oddadzą również m.in. premier Kanady Justin Trudeau, premier Australii Anthony Albanese oraz premier Nowej Zelandii Jacinda Ardern. Do Londynu dotarła pierwsza dama Ukrainy Ołena Zełenska.

Pogrzeb królowej Elżbiety II. Kto nie dostał zaproszenia?

Jak podaje Reuters, do uczestnictwa w uroczystościach nie zostali zaproszeni przedstawiciele Rosji, Białorusi, Birmy, Afganistanu, Syrii i Wenezueli. Co ciekawe, z ustaleń wspomnianej agencji informacyjnej wynika, że zostało wysłane zaproszenie – na poziomie ambasadora – do Korei Północnej. Takie postawienie sprawy oznacza, że w Londynie nie pojawi się Kim Dzong Un. Jak podaje dw.com, w imieniu prezydenta Xi Jinpinga Chiny będzie reprezentował wiceprezydent Wang Qishan.

Czytaj też:

NA ŻYWO: Pogrzeb królowej Elżbiety II. Tłumy na ulicach Londynu