Bliscy Amerykanów skazanych w Rosji spotkali się z Joe Bidenem. Rzecznik rosyjskiego MSZ o żądaniach

Joe Biden spotkał się w piątek z rodzinami Amerykanów przetrzymywanych w Rosji – Paula Whelana i Brittney Griner. Whelan to były żołnierz piechoty morskiej, który od 2018 roku jest przetrzymywany przez Rosję pod zarzutem szpiegostwa. W 2020 r. został skazany na 16 lat więzienia. Posiada cztery paszporty, w tym USA.

Paul Whelan i Brittney Griner skazani. Joe Biden spotkał się z ich bliskimi

Z kolei Brittney Griner to gwiazda amerykańskiej koszykówki, która została zatrzymana po tym, jak na lotnisku w Moskwie znaleziono w jej bagażu wkłady do e-papierosów zawierające olejek z konopi indyjskich. Griner wyjaśniała, że medyczną marihuanę przepisał jej lekarz, co miało jej pomóc w leczeniu urazów. W sierpniu sąd skazał ją za przemyt narkotyków na dziewięć lat więzienia i około 16,4 tys. dolarów grzywny.

Prezydent USA rozmawiał z żoną koszykarki Cherelle i siostrą Whelana – Elizabeth. Biden zapewniał bliskich Amerykanów, że amerykańska administracja jest zaangażowana w uwolnienie ich bliskich. Pod koniec lipca sekretarz stanu USA Antony Blinken przyznał, że Stany Zjednoczone mogą wymienić Whelana i Griner na handlarza bronią Wiktora Buta, który odsiaduje wyrok 25 lat więzienia w USA.

Maria Zacharowa zadeklarowała gotowość do wymiany więźniów między Rosją i USA

Do sprawy odniosła się w poniedziałek rzeczniczka rosyjskiego MSZ. Maria Zacharowa skomentowała, że bliscy Amerykanów nie „nie byli w stanie uzyskać od Bidena sensownych wyjaśnień na temat żądań Rosji dotyczących wymiany więźniów”. Rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rosji uderzyła w CNN podkreślając, że nie podano powodów i być może „sama będzie musiała skontaktować się z bliskim Whelana i Griner”.

Następnie Zacharowa skrytykowała ambasadę w USA w Moskwie, która jej zdaniem „zamiast wykonywać swoją pracę, czyli utrzymywać kontakt z dyplomatami z kraju przyjmującego, zajmuje się jakimś »medialnym szaleństwem« i publikuje »śmieszne obrazki«”. Rzeczniczka rosyjskiej dyplomacji zadeklarowała gotowość do negocjacji, jeśli amerykańska ambasada znajdzie „choć minutę wolnego czasu” i powiadomi o sprawie Bidena.

