Siergiej Ławrow spodziewa się ostrej oceny działań różnych państw. „Nie da się od tego uciec”

Siergiej Ławrow spotkał się z ambasadorami państw akredytowanych w Moskwie. Zabrakło przedstawicieli USA i Wielkiej Brytanii. Szef rosyjskiej dyplomacji podziękował za odpowiedź na zaproszenie do rozmowy. Wyraził nadzieję, że będzie ona miała interaktywny charakter. Ławrow zwrócił uwagę, że spotkanie miało miejsce w przededniu 77. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku.

Minister Spraw Zagranicznych Rosji podkreślił w inauguracyjnym przemówieniu, że w tym tygodniu będą miały miejsce wydarzenia na wysokim szczeblu, „podczas których z pewnością padną ostre oceny niektórzy działań różnych państw”. – Nie da się od tego uciec – zaznaczył.

Siergiej Ławrow o sesji 77. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku

Ławrow wyjaśniał, że Organizacja Narodów Zjednoczonych nie została stworzona do polemicznych sporów, tylko po to, aby wypełniać założenia swojej Karty, która wzywa do wspólnego rozwiązywania problemów międzynarodowych na podstawie poszanowania suwerennej równości państw.

Szef MSZ Rosji mówił, że „sytuacja na arenie międzynarodowej wcale się nie poprawia”. – Obserwujemy kumulację procesów kryzysowych, zarówno związanych z polityką gospodarczą, jak i sferą zaopatrzenia ludzkości w energię oraz z procesami bezpośrednio spowodowanymi podkopywaniem fundamentów, na których opierał się cały system globalizacji – podsumował Ławrow.

USA wydały wizę dla rosyjskiej delegacji

Szef dyplomacji Rosji jest na czele rosyjskiej delegacji. Rzeczniczka Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rosji Maria Zacharowa podkreśliła, że przy okazji wizyty w Stanach Zjednoczonych Ławrow planuje odbyć około 20 spotkań dwustronnych. Polityk i inni członkowie rosyjskiej delegacji otrzymali amerykańskie wizy.

