„Subtelny język dyplomacji” w wykonaniu Putina. Zaskakujące gesty prezydenta Rosji

Szczyt Szanghajskiej Organizacji Współpracy to jedno z najważniejszych wydarzeń politycznych ostatnich dni. Do Samarkandy, jednego z największych miast Uzbekistanu, dotarło bowiem 15 światowych przywódców w tym: Władimir Putin, Xi Jinping, Recep Tayip Erdogan oraz Narendra Modi. W trakcie szczytu doszło m.in. do dwustronnych rozmów prezydenta Rosji z premierem Indii oraz prezydentem Turcji.

Jak Erdogan prowadził Putina

W związku z coraz częściej pojawiającymi się spekulacjami na temat stanu zdrowia rosyjskiego przywódcy, każdy jego krok znalazł się pod lupą. Kamery uchwyciły moment, kiedy przez hol ramię w ramię Erdogan kroczy obok Putina. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że prezydent Turcji trzyma pod ramię rosyjskiego przywódcę. Z kolei ukraińska agencja Unian zauważyła, że w czasie otwartej dla kamer części rozmowy prezydent Rosji błędnie nazwał Erdogana premierem, a ten jest prezydentem Turcji.

Zaskakujące gesty Putina

Media społecznościowe obiegło również zaskakujące nagranie na którym widać, jak przywódca Rosji najpierw macha ręką w jednym kierunku, po czym wskazuje palcem drugą stronę sali. Dosłownie chwilę później Władimir Putin zaczyna parodiować pocałunek i uścisk, które zwyczajowo są wykonywane na powitanie. Nie wiadomo jednak, do kogo były skierowane te „subtelne” gesty. „Czy ktoś wie, co jest z nim nie tak?” — zapytała w serwisie Telegram ukraińska agencja UNIAN.

twitter

Do mediów trafił także filmik, na którym widać jak prezydent Rosji wychodząc z samolotu zachwiał się, jakby miał stracić równowagę.

twitter