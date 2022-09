Prezydent Turcji relacjonuje rozmowę z Władimirem Putinem. „To moje wrażenie”

Prezydent Turcji w wywiadzie dla Public Broadcasting Service powiedział, że Rosja powinna zwrócić okupowane terytoria Ukrainy w ramach porozumienia pokojowego. Recep Tayyip Erdogan dodał, że w zeszłym tygodniu w Uzbekistanie odbył „bardzo obszerne dyskusje” z prezydentem Rosji Władimirem Putinem.

– On teraz pokazuje mi, że jest chętny zakończyć to tak szybko jak to możliwe – powiedział w dalszej części rozmowy polityk, który deklarował, że Turcja może sprawować funkcję mediatora między Rosją a Ukrainą. Zaraz potem prezydent Turcji zaznaczył, że „to było jego wrażenie”, a „obecny stan rzeczy jest dość problematyczny”.

Słowa prezydenta Turcji przytacza także NEXTA. Jak się okazuje, Recep Tayyip Erdogan powiedział, że Rosja i Ukraina zgodziły się na dokonanie wymiany 200 więźniów. Jednocześnie przekazano, że Władimir Putin „chce zakończyć wojnę, ale nie zamierza iść na ustępstwa terytorialne”.

Wojna w Ukrainie. Wołodymyr Zełenski: Idziemy tylko w jednym kierunku

Wywołana przez Rosję wojna na pełną skalę w Ukrainie trwa już od ponad 200 dni, a w ostatnich tygodniach Ukraińcy przeprowadzają skuteczną kontrofensywę. W ubiegłym tygodniu prezydent Wołodymyr Zełenski udał się z wizytą do Izium. Prezydent Ukrainy zaznaczył, że na wyzwolonych z rąk Rosjan terytoriach powtarzają się odkrycia, które ujrzały światło dzienne po wyparciu okupantów z Buczy.

– Kiedyś, gdy patrzyliśmy w górę, zawsze szukaliśmy błękitnego nieba. Dzisiaj, kiedy patrzymy w górę, szukamy tylko jednej rzeczy: flagi Ukrainy. Nasza niebiesko-żółta flaga powiewa już w uwolnionym od okupantów Izium. I tak będzie w każdym ukraińskim mieście i wsi. Idziemy tylko w jednym kierunku – naprzód do naszego zwycięstwa – powiedział prezydent Ukrainy.

