Artykuł Andrzeja Dudy w nigeryjskich mediach. Data publikacji nie była przypadkowa

Artykuł prezydenta Dudy w języku angielskim – urzędowym języku w Nigerii – ukazał się 17 września w portalu P.M. News. Data opublikowania nie była przypadkowa. Tego dnia przypada bowiem rocznica napaści Związku Radzieckiego na broniącą się przed Niemcami Polskę.

Przy okazji warto wspomnieć, że Nigeria jest najludniejszym krajem Afryki, którego populacja wynosi ponad 160 milionów osób.

„Rozumiemy jej imperialną motywację lepiej niż Zachód”

Publikacja artykułu to jeden z elementów projektu historycznego, realizowanego przez miesięcznik „Wszystko Co Najważniejsze”, Instytut Pamięci Narodowej oraz Polską Fundację Narodową.

Prezydent przybliżył mieszkańcom Nigerii długą i krwawą historię rosyjskiego imperializmu. Jednocześnie ostrzegł, że Rosja stara się odzyskać status imperium, czego kolejnym dowodem jest trwająca właśnie napaść na Ukrainę.

„Nie ulega wątpliwości, że imperialna Rosja znów dąży do ekspansji na inne państwa. Chce tego, samego, co w 1939 i 1940 roku, kiedy działała w sojuszu z hitlerowskimi Niemcami, a także w latach 1945–1991, kiedy samodzielnie władała naszymi krajami (...) Jeżeli dziś my, Polacy, oraz inne narody naszego regionu często twierdzimy, że znamy Rosję i rozumiemy jej imperialną motywację lepiej niż Zachód, to mówimy tak właśnie dlatego, że mamy doświadczenia historyczne, których symbolem jest dla nas dzień 17 września” – napisał prezydent.

Rosjanie zniewolili wiele narodów

W artykule przybliżono czytelnikom najtragiczniejsze doświadczenia Polski w tej materii, m.in. zbrodnię katyńską, w której zamordowano około 22 tys. polskich jeńców wojennych i deportacje pół miliona Polaków na Syberię i do Kazachstanu.

Prezydent podkreślił, że podobny los spotkał także inne narody, które padły ofiarami radzieckiego imperializmu.

„Sowieci pokonali hitlerowców i w 1945 roku zajęli całe terytorium Polski oraz dalsze kraje na zachód i południe, aż po Łabę, Dunaj i Drawę. Część z nich włączyli bezpośrednio do państwa sowieckiego jako kraje związkowe – taki los spotkał Bałtów, Białorusinów, Ukraińców. W innych zainstalowali marionetkowe rządy, złożone z całkowicie uległych Moskwie lokalnych komunistów – tak stało się w Polsce, Czechosłowacji, Rumunii, na Węgrzech, w Bułgarii i we wschodnich Niemczech” — podkreślił Duda.

„Dla naszych narodów to kwestia życia i śmierci”

Duda stwierdził, że niezależność krajów Europy Środkowo-Wschodniej „zawsze była jednak solą w oku rosyjskich imperialistów”.

Wyjaśnił Nigeryjczykom, że niszczenie przez Rosję suwerenności Ukrainy rozpoczęło się już w 2014 r., a kilka lat wcześniej doszło do napaści na Gruzję.

„Rosja zawsze chce władzy nad całą Europą Środkową i Wschodnią. Ale wolna Polska, wolna Ukraina i wszystkie inne niepodległe państwa naszego regionu nigdy się na to nie zgodzą. Dla naszych narodów to kwestia życia i śmierci, zachowania tożsamości i przetrwania. To kwestia naszej przyszłości, bezpieczeństwa i pomyślności” — podsumował Duda.

Czytaj też:

Napięty grafik Andrzeja Dudy w USA. W planach m.in. wysłuchanie wystąpienia Joe Bidena