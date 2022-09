Księżna Kate i Meghan Markle wpadły na ten sam pomysł. Zdjęcia mówią wszystko

W pogrzebie Elżbiety II uczestniczyli wszyscy członkowie rodziny królewskiej i kilkuset przywódców państw, koronowanych głów i prominentnych gości. Każdy moment kilkugodzinnej ceremonii został starannie zaplanowany. Choć scenariusz państwowych uroczystości był bardzo formalny, brytyjskie media piszą o kilku osobistych gestach, którymi pożegnano królową.

Symboliczna biżuteria Meghan Markle i księżnej Kate

Na podobny ukłon w stronę Elżbiety II zdecydowały się księżna Walii Katarzyna i Meghan Markle. Partnerki wnuków monarchini założyły tego dnia symboliczną biżuterię. Kate miała na sobie naszyjnik z czterech rzędów pereł, który należał niegdyś do królowej. Elżbieta II nosiła go regularnie w latach 80. i 90. Co ciekawe, po ozdobę w 1982 roku sięgnęła też Diana, tragicznie zmarła matka księcia Williama, była żona obecnego króla Wielkiej Brytanii.

Sama Kate miała na sobie naszyjnik w ważnych momentach. Po raz pierwszy w 2017 roku, podczas obchodów 70. rocznicy ślubu królowej i księcia Filipa, a następnie na pogrzebie monarchini w 2021 roku. Księżna miała też parę kolczyków z pereł i diamentów, które otrzymała od królowej.

Ozdoba znana jest jako perłowe kolczyki z Bahrajnu. Królowa otrzymała je jako prezent ślubny od hakima (króla - red.) Bahrajnu w 1947 roku.

Na złożenie hołdu poprzez wybór biżuterii zdecydowała się też Meghan Markle. Amerykańska wybranka księcia Harry'ego założyła perłowe kolczyki. Elżbieta II podarowała je Meghan z okazji ślubu z jej wnukiem.

Zwierzęta królowej na trasie konduktu pogrzebowego

To nie jedyne gesty w kierunku królowej, które miały miejsce w trakcie pogrzebu. BBC podkreśla, że Elżbietę II żegnały także jej ukochane zwierzęta. Na procesję patrzyły corgi Muick i Sandy. W pobliżu Long Walk, między dywanami z kwiatów, stał z kolei jeden z ulubionych koni Elżbiety II: kuc rasy fell. Do siodła przywiązana była apaszka należąca do zmarłej monarchini.

