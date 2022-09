Bunt wobec Watykanu? Biskupi we Flandrii zezwolili na błogosławieństwo par homoseksualnych

Dokument opublikowany na stronie internetowej Konferencji Episkopatu Belgii sugerował rytuał obejmujący modlitwę i błogosławieństwo dla stałych związków osób tej samej płci. Podkreślił jednak, że nie było to „to, co Kościół rozumie przez sakramentalne małżeństwo”. W dokumencie stwierdzono, że Kościół chce być „duszpastersko blisko osób homoseksualnych” i być „przyjaznym Kościołem, który nikogo nie wyklucza”.

Rytuał zaczyna się od modlitw i zawiera zobowiązanie się dwojga ludzi na oczach rodziny i przyjaciół do wzajemnej wierności. Kończy się większą modlitwą i tym, co dokument nazwał „błogosławieństwem”.

Rzecznik biskupów powiedział, że ich intencją nie było przeciwstawienie się watykańskiemu orzeczeniu. - To przede wszystkim pozytywne przesłanie – powiedział Reuterowi, dodając, że jest to zgodne z wezwaniami papieża do bardziej inkluzywnego Kościoła. W dokumencie biskupów flamandzkich stwierdzono, że niektórzy katoliccy geje pozostali w celibacie i że Kościół to docenia. Kościół naucza, że chociaż orientacja homoseksualna nie jest grzeszna, to akty homoseksualne są.

Koordynator opieki nad osobami LGBT. Zmiany we Flandrii

Biskupi ogłosili również, że powołują Willy'ego Bombeeka, katolika będącego gejem, jako dodatkowego członka personelu ich wydziału ds. duszpasterstwa rodzin. Bombeek ma nadzorować opiekę nad katolikami gejami. W każdej diecezji we Flandrii, niderlandzkojęzycznej części Belgii, wyznaczona zostałaby jedna osoba, która ma pełnić taką funkcję.

Francis DeBernardo, dyrektor wykonawczy katolickiej grupy LGBTQ z siedzibą w USA New Ways Ministry, powiedział Reuterowi, że ruch flamandzkich biskupów będzie błogosławieństwem zarówno dla pary, jak i dla Kościoła. „Ci prałaci uznają, że miłość jest miłością. Miłość jest ważniejsza niż zachowanie seksualne, a miłość jest czymś, co Kościół powinien zawsze błogosławić” – przekazał w oświadczeniu.

Rzecznik Watykanu nie udzielił bezpośredniego komentarza na ten temat.

W marcu 2021 r., w odpowiedzi na formalne pytania kilku diecezji rzymskokatolickich, czy praktyka błogosławienia związków osób tej samej płci jest dozwolona, watykańskie biuro doktrynalne Kongregacja Nauki Wiary (CDF) orzekło, że nie jest.

W tym czasie Kongregacja Nauki Wiary stwierdziła, że jej orzeczenie „nie miało być formą niesprawiedliwej dyskryminacji, ale raczej przypomnieniem prawdy obrzędu liturgicznego” sakramentu małżeństwa i związanego z nim błogosławieństwa. W odpowiedzi na to orzeczenie biskup John Bonny z Antwerpii powiedział, że czuje „wstyd za jego Kościół” i przeprosił tych, których, jak powiedział, zraniła „bolesna i niezrozumiała” decyzja.

Papież Franciszek powiedział, że jest przeciwny małżeństwom osób tej samej płci w Kościele, ale popiera ustawodawstwo związków cywilnych, aby zapewnić parom tej samej płci ochronę prawną i zapewnienie praw takich jak dziedziczenie i wspólna opieka zdrowotna.

