Putin jednak nie przemawiał. Tajemniczy wpis Sołowjowa

Wtorek był burzliwym dniem, jeśli chodzi o Rosję i wojnę w Ukrainie. Separatyści w Doniecku, Ługańsku, Chersoniu i Zaporożu zapowiedzieli pseudoreferenda dotyczące przyłączenia tych okupowanych terenów Ukrainy do Rosji. Głosowania mają odbyć się natychmiast, bo już w dniach 23-27 września. Także we wtorek pojawił się projekt nowelizacji kodeksu karnego w Rosji. Do Dumy wpłynął projekt, zawierający zapisy o „mobilizacji” i „stanie wojennym”. Zostało to odczytane jako zapowiedź eskalacji sytuacji w Ukrainie i reakcję na sukcesy kontrofensywy Kijowa.

Zapowiedzi przemówienia Putina

Po tych doniesieniach rosyjskie media, w tym propagandowa Russia Today czy stacja telewizyjna RBK zaczęły informować, że we wtorek do wieczora zostanie wyemitowane przemówienie Władimira Putina. RBK powoływała się na informacje z trzech źródeł zbliżonych do Kremla. Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow nie udzielił komentarza w tej sprawie.

Putin nie wystąpił. Co się stało?

Czas jednak mijał, a przemówienia Putina nie było. Wieczorem zaczęło pojawiać się coraz więcej sugestii, że wystąpienia prezydenta Rosji należy spodziewać się raczej w środę. Naczelny propagandysta Kremla Władimir Sołowjow zamieścił na Telegramie enigmatyczny wpis. Post zawiera tylko jedno słowo: „JUTRO” – napisane kapitalikami i opatrzone wykrzyknikiem.

„Forbes” sugeruje, że otoczenie Putina zdecydowało się na przełożenie jego wystąpienia na środę rano. Miało chodzić o to, żeby dopasować się do czasu na Dalekim Wschodzie. Zapowiedzi przemówienia Putina zostały usunięte ze stron internetowych telewizji Pierwyj Kanał i Russia Today. Oficjalnie nie podano przyczyny odwołania wystąpienia. Nie ma też ze strony Kremla zapowiedzi, że Władimir Putin zabierze głos w środę. Pojawiła się za to informacja z Pałacu Elizejskiego, że Emmanuel Macron zamierza pilnie odbyć rozmowę telefoniczną z rosyjskim przywódcą.

Kiedy wystąpienie prezydenta Rosji?

Kanał Nexta podaje, że rosyjskie telewizje mają szykować się na wystąpienie Władimira Putina w godzinach 9-10 czasu moskiewskiego w środę. Nadawcy mieli zostać ostrzeżeni, że w tym czasie może być potrzebny wolny slot.

twitterCzytaj też:

Pieskow krytykuje słowa prezydenta z wywiadu dla „Wprost”. Mówi o „politycznym ekstremizmie i rusofobii”Czytaj też:

Ta decyzja zbulwersowała Rosjan. Zacharowa krytykuje Wielką Brytanię