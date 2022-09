Łukaszenka rąbał drewno dla Dudy i Morawieckiego. Białoruscy żołnierze kpią z dyktatora

Stacja Biełsat udostępniła nagranie przygotowane przez białoruski pułk ochotniczy „Pogoń”, który walczy w wojnie w Ukrainie po stronie Kijowa. Jego członkowie wielokrotnie oficjalnie odcinali się od polityki Alaksandra Łukaszenki. Teraz żołnierze postanowili przygotować nagranie, na którym wyśmiali działania samozwańczego przywódcy Białorusi.

– Aleksandr Łukaszenka rąbie drewno, aby zadrwić z demokratycznej Europy – mówi jeden z żołnierzy na filmiku. – My rąbiemy drewno dla samego dyktatora. To on oddał naszą ukochaną Białoruś w ręce Władimira Putina. A ukochanej się nigdy nie oddaje – stwierdził inny wojskowy podkreślając, że „prezydent zasługuje tylko i wyłącznie na stos”.

Łukaszenka nie da zamarznąć Dudzie i Morawieckiemu

Białoruscy żołnierze nawiązali do filmiku, który w połowie września robił furorę na Telegramie. Głównym bohaterem nagranie opatrzonego tytułem „Łukaszenka pomoże Europie przetrwać zimowe mrozy” jest białoruski dyktator. Widać na nim polityka, który pewnie drzyma w rękach siekierę. Przed nim znajduje się sterta porąbanego drewna, a za nim przygotowane pocięte pnie. – Największy kryzys energetyczny nazywa się już apokalipsą. Głównym problemem są oczywiście ludzie. Nie pozwolimy jednak zamarznąć nawet Dudzie i Morawieckiemu – stwierdził wspaniałomyślnie Aleksandr Łukaszenka.

– Najważniejsze, że Duda i Morawiecki nie zamarzają w Polsce. To nasi sąsiedzi. Być może się opamiętają – powiedział samozwańczy prezydent Białorusi. – Pomożemy naszym braciom, a może kiedyś oni pomogą nam – dodawał.

