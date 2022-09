Kadyrow ogłasza „nowy plan zemsty”. „Banderowcy, macie mało czasu na odpoczynek”

„Przechodzimy do nowej taktyki operacji specjalnej przeciwko Ukronazistom. Nie będziemy się już z nimi dłużej bawić” – oświadczył Kadyrow we wpisie zamieszczonym we wtorek na Telegramie. Czeczeński przywódca przekazał, że omówił „wszystkie szczegóły wspólne z Magomedem Daudowem, szefem sztabu operacyjnego Czeczeńskiej Republiki odpowiedzialnym za prowadzenie operacji specjalnej”. „Wróg wkrótce poniesie najtrudniejsze dla siebie konsekwencje nowego planu zemsty” – napisał.

„Wszystkie nasze dotychczasowe działania będą teraz wydawały się im dziecinnymi żartami. Banderowcy, macie mało czasu na odpoczynek, będzie bardzo, bardzo źle” – zagroził Kadyrow. Dodał też, że „tylko ci, którzy potraktują to przesłanie jako nieżyczliwy znak dla siebie i wyciągną wnioski, będą mieli szczęście”. „Przygotujcie się i miejcie oczy szeroko otwarte” – napisał.

Ramzar Kadyrow wzywa do „samomobilizacji”

Kilka dni temu Kadyrow wezwał liderów rosyjskich regionów do „samomobilizacji”. „Nie czekajmy na ogłoszenie przez Kreml stanu wojennego albo na odwrót: na koniec specjalnej operacji wojskowej w Ukrainie. Przewodniczący każdego podmiotu powinien dziś wykazać swoją gotowość do pomocy państwu” – napisał przywódca Czeczenii. Podkreślił też, że to „wsparcie” należy wyrażać nie w przemówieniach, ale „konkretnych działaniach”. „Uważam, że każdy przewodniczący regionu jest w stanie przygotować, wyszkolić i wyposażyć co najmniej tysiąc ochotników” – wskazał.

W odpowiedzi na wezwanie władze części rosyjskich regionów nasiliły rekrutację dodatkowych sił. Między innymi władze Władywostoku wysłały listy do mężczyzn w wieku od 25 do 63 lat z doświadczeniem wojskowym i zarejestrowanych w komendach uzupełnień z zaproszeniem do przyłączenia się do batalionów bojowych albo piechoty morskiej.

