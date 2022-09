Protest aktywistów na Fashion Week w Mediolanie. „Europa wolna od futer”

Tydzień Mody w Mediolanie rozpoczął się 20 września i potrwa do 26 września. W trakcie prestiżowego wydarzenia swoje kolekcje zaprezentują projektanci mody, którzy wciąż sprzedają futra naturalne, np. Fendi. Aktywiści ze stowarzyszenia Otwarte Klatki zwracają uwagę, że Tygodnie Mody w niektórych miastach są już wolne od futer – np. w Londynie, Helsinkach, Oslo, czy Amsterdamie. Niedawno futer zakazali również organizatorzy Fashion Week w Kopenhadze. Mediolan nie należy do tego grona, dlatego organizacje prozwierzęce wzięły udział we wspólnym proteście.

Na siedzibie Camera Nazionale della Moda Italiana w Mediolanie wyświetlili komunikat „Fur Free Europe” (Europa wolna od futer). Polskę reprezentowała organizacja Otwarte Klatki.

Naturalne futra na wybiegach. Aktywiści zbierają podpisy

Celem protestu jest m.in. zwrócenie uwagi na korzystanie z futer zwierzęcych podczas Tygodni Mody w Europie.

– Wchodząc na oficjalną stronę mediolańskiego Fashion Week widzimy wśród zakładek „Sustainability”, czyli zrównoważony rozwój. Nie można jednak mówić o zrównoważonym rozwoju pozwalając jednocześnie na promocję futer zwierzęcych, które mają ogromny wpływ na zanieczyszczenie środowiska, powodują cierpienie milionów zwierząt, a także poważne ryzyko zdrowotne dla osób, które pracują przy chemicznej obróbce futer – mówi o tej inicjatywie Marta Korzeniak ze Stowarzyszenia Otwarte Klatki.

Członkowie stowarzyszenia zachęcają do podpisywania Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej, która ma zakończyć korzystanie z futer naturalnych w Europie. Chcą, by wprowadzić zakaz hodowli zwierząt na futro w Unii Europejskiej oraz zakazać importu futer do Unii. W tym celu konieczne jest zebranie podpisów miliona obywateli Unii Europejskiej (do 18 maja 2023 roku).

Organizacje prozwierzęce chcą w ten sposób powtórzyć sukces akcji „Koniec Epoki Klatkowej – End the Cage Age”. W ubiegłym roku Komisja Europejska zobowiązała się wycofać klatki z hodowli zwierząt w całej Unii. Potrzebna jest do tego zgoda wszystkich państw członkowskich.

