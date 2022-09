Protest aktywistów na Fashion Week w Mediolanie. „Europa wolna od futer”

Tydzień Mody w Mediolanie rozpoczął się 20 września i potrwa do 26 września. W trakcie prestiżowego wydarzenia swoje kolekcje zaprezentują projektanci mody, którzy wciąż sprzedają futra naturalne, np. Fendi. Aktywiści ze stowarzyszenia Otwarte Klatki zwracają uwagę, że Tygodnie Mody w niektórych miastach są już wolne od futer – np. w Londynie, Helsinkach, Oslo, czy Amsterdamie. Niedawno futer zakazali również organizatorzy Fashion Week w Kopenhadze. Mediolan nie należy do tego grona, dlatego organizacje prozwierzęce wzięły udział we wspólnym proteście.

Na siedzibie Camera Nazionale della Moda Italiana w Mediolanie wyświetlono komunikat „Act now for Fur Free Europe” (Działaj teraz dla Europy wolnej od futer). Polskę reprezentowała organizacja Otwarte Klatki.

Naturalne futra na wybiegach. Aktywiści zbierają podpisy

Celem protestu jest m.in. zwrócenie uwagi na korzystanie z futer zwierzęcych podczas Tygodni Mody w Europie.

– Wchodząc na oficjalną stronę mediolańskiego Fashion Week widzimy wśród zakładek „Sustainability”, czyli zrównoważony rozwój. Nie można jednak mówić o zrównoważonym rozwoju pozwalając jednocześnie na promocję futer zwierzęcych, które mają ogromny wpływ na zanieczyszczenie środowiska, powodują cierpienie milionów zwierząt, a także poważne ryzyko zdrowotne dla osób, które pracują przy chemicznej obróbce futer – mówi o tej inicjatywie Marta Korzeniak ze Stowarzyszenia Otwarte Klatki.

Członkowie stowarzyszenia zachęcają do podpisywania Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej, która ma zakończyć korzystanie z futer naturalnych w Europie. Chcą, by wprowadzić zakaz hodowli zwierząt na futro w Unii Europejskiej oraz zakazać importu futer do Unii. W tym celu konieczne jest zebranie podpisów miliona obywateli Unii Europejskiej (do 18 maja 2023 roku).

Organizacje prozwierzęce chcą w ten sposób powtórzyć sukces akcji „Koniec Epoki Klatkowej – End the Cage Age”. W ubiegłym roku Komisja Europejska zobowiązała się wycofać klatki z hodowli zwierząt w całej Unii. Potrzebna jest do tego zgoda wszystkich państw członkowskich.

twitterCzytaj też:

Naturalne futra nie są już symbolem luksusu. Rezygnują z nich kolejne domy mody