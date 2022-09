Gen. Skrzypczak dla „Wprost”: To nie jest ostatnia bitwa. Ukraińców czeka w tym roku jeszcze jedna, kluczowa operacja

Aby móc śledzić prognozy co do działań armii ukraińskiej, trzeba by wrócić do materiałów publikowanych na Wprost.pl od maja. Podejmowałem próby oceny rozwoju sytuacji militarnej na froncie ukraińsko-rosyjskim w perspektywie tego roku. Wskazywałem, że poza dobrze zorganizowaną obroną Ukraińców, w łuku Donbaskim powstaną dla nich warunki do zwrotów zaczepnych nazywanych przez media kontrofensywą.

Rozbijanie sił rosyjskich

Od 25 lipca Ukraińcy rozpoczęli z powodzeniem rozbijanie wojsk rosyjskich na Przyczółku Chersońskim. Prowadzą działania zaczepne, atakując najsłabsze punkty obrony rosyjskiej, w połączeniu z uderzeniami głębokimi – na ich tyły, paraliżując system dowodzenia, niszcząc logistykę oraz bazy lotnicze. Systematyczne niszczą przeprawy rosyjskie na Dnieprze, pozbawiając wojska walczące na przyczółku zaopatrzenia i wzmocnienia.