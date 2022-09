Zadzwonili do syna Pieskowa, żeby poszedł do armii. Bezczelna odpowiedź

W środę rano Władimir Putin wygłosił pierwsze od wybuchu wojny orędzie do narodu. Rosyjski prezydent ogłosił częściową mobilizację, która wchodzi w życie już tego samego dnia. – Podpisałem dekret, ponieważ musimy chronić Rosję, jej suwerenność i integralność terytorialną. Musimy zapewnić naszym obywatelom pełne bezpieczeństwo – oświadczył. Minister obrony Siergiej Szojgu poinformował z kolei, że decyzja o mobilizacji może dotyczyć 300 tys. obywateli Rosji.

„Ja jestem pan Pieskow”

Sytuację wykorzystali niezależni dziennikarze. Współpracownicy opozycjonisty Aleksieja Nawalnego postanowili obnażyć hipokryzję rosyjskich elit. Dmitrij Nizowcew z kanału Popularna Polityka zadzwonił do Nikołaja Pieskowa, syna rzecznika Kremla. Przedstawił się jako oficer z biura poborowego i poinformował rozmówcę, że następnego dnia ma stawić się na badania lekarskie. Pieskow nie zamierzał jednak poddać się procedurom.

– Musi pan zrozumieć, że ja jestem pan Pieskow. I to niezupełnie dobrze, żebym się tam znalazł. Muszę w ogóle zrozumieć, co się dzieje i jakie mam prawa. Żeby mnie jutro zabrali – proszę mi uwierzyć – ani pan, ani ja tego nie chcemy – mówił Pieskow, usiłując zastraszyć swojego rozmówcę, powołując się na ojca. Podobny telefon odebrał Aleksiej Miszustin, syn premiera. On także zadeklarował, że „nie ma na razie planów” , by iść na front.

Mobilizacja w Rosji. Mężczyźni uciekają z kraju

Mobilizacji pragną uniknąć także zwykli Rosjanie. Tuż po ogłoszeniu decyzji przez Władimira Putina, mężczyźni w wieku poborowym zaczęli oblegać systemy rezerwacji biletów lotniczych. Ceny połączeń m.in. z Turcją natychmiast znacząco wzrosły. Media donoszą też o ogromnych kolejkach na granicy Rosji z Finlandią. W środę po południu samochody miały stać w 35-kilometrowym korku. W głównych miastach Rosji, w tym w Moskwie i Petersburgu, odbywają się protesty przeciwko poborowi. Manifestacje są tłumione przez służby.

