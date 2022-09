Najnowsza decyzja Karola III w nowej roli. Uderza w członka rodziny królewskiej

Książę Andrzej pojawiał się w ostatnich latach na okładkach gazet wyłącznie w kontekście licznych skandali seksualnych. W 2015 roku wyszło na jaw, że 14 lat wcześniej miał się on dopuścić wykorzystywania seksualnego nastoletniej Virginii Roberts. W trakcie składania zeznań kobieta wyznała, że syn królowej Elżbiety II zaatakował ją m.in. w Londynie oraz Nowym Jorku.

W sprawę miał być także zamieszany Jeffrey Epstein. To właśnie on miał zaoferować Virginii Giuffre ponad 370 tys. funtów za wycofanie pozwu. Jeszcze w 2019 roku zarówno Pałac Buckingham, jak i sam zainteresowany zaprzeczali oskarżeniom i zapewniali, że jest to tylko wymysł mediów. Ostatecznie sprawa zakończyła się zawarciem pozasądowej ugody, jednak na mocy decyzji Elżbiety II, książę Yorku został pozbawiony nominacji oraz tytułów wojskowych.

Karol III nie chce brata na królewskim dworze

Z uwagi na pamięć o zmarłej królowej, Karol III zezwolił swojemu młodszemu bratu na pojawienie się na ostatnim czuwaniu w mundurze wiceadmirała Royal Navy. Jak się jednak okazuje, był to jedyny akt łaski wobec księcia Andrzeja. Na pogrzebie monarchini książę pojawił się już w cywilnym stroju.

Co więcej, brytyjskie media donoszą, że młodszy brat Karola III jeszcze długo nie wróci do wykonywania obowiązków członka rodziny królewskiej. Główną przyczyną są oczywiście skandale z udziałem księcia Yorku. Ponadto następca Elżbiety II miał zapowiedzieć, że będzie chciał nieco odchudzić królewski dwór. Z ustaleń brytyjskich mediów wynika, że Karol III jest świadomy rosnących kosztów życia i w związku z tym będzie dążył do tego, aby dostosować działalność rodziny królewskiej do obecnej sytuacji w kraju. Według Sky News także koronacja nowego monarchy ma być znacznie skromniejsza, a co za tym idzie, mniej kosztowna.

