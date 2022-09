Spisek Diany i księcia Andrzeja wyszedł na jaw. „To były mroczne i dziwne czasy”

Sensacyjne doniesienia publikuje „The Telegraph” . Pochodzą one z nieopublikowanej jeszcze książki autorstwa Angeli Levin, poświęconej Camilli. Znawczyni rodziny królewskiej po raz pierwszy spotkała obecną królewską małżonkę w 2015 roku. Wiele czasu spędziła z jej przyjaciółmi, pracownikami i współpracownikami. Odsłaniając tajemnice wybranki przyszłego króla Karola III, Levin pokazuje kulisy rozgrywek na dworze Windsorów.

Jak Camilla „psuła opinię” Karolowi

Pisarka twierdzi, że zarówno Elżbieta II jak i Królowa Matka nie uważały Karola za godnego następcę tronu. Obie miały też nie przepadać za Camillą, której obecność od początku kładła się cieniem na relacji Karola z Dianą. Królową miała irytować zacięta postawa Karola, który odmawiał rozstania z kochanką. Punkt zwrotny w relacjach Elżbiety II i jej przyszłej synowej nastąpił dopiero po ogłoszeniu zaręczyn Karola i Camilli. W ostatnich latach życia monarchini doszło z kolei do ich dużego zbliżenia. Pisarka twierdzi, że Elżbieta II korzystała w trakcie pandemii z Zooma, by omawiać ważne kwestie z Camillą.

Jak się okazuje, za wybranką Karola nie przepadał także jego brat, książę Andrzej. Młodszy syn królowej Elżbiety II miał szkalować Camillę w rozmowach z matką. „Próbował przekonać królową, żeby zablokowała małżeństwo Karola z Camillą. Był przy tym wredny, niepomocny i paskudnie wypowiadał się o Camilli” – czytamy. Andrzej miał utwierdzać Elżbietę II w jej obawach, że Camilla nie jest wystarczająco wysoko urodzona, by mogła dołączyć do rodziny i by można było jej ufać.

Spisek Diany i księcia Andrzeja

Zdaniem Levin, książę Andrzej do Camilli był uprzedzony od dawna. Brat Karola miał być w zmowie z księżną Dianą – twierdzi informator pisarki. – Gdy jeszcze Diana żyła, przez swoją przyjaźń z Sarah, żoną Andrzeja, spiskowała z nim, próbując odsunąć księcia Karola na bok, by książę Andrzej mógł zostać regentem dla księcia Williama, który wtedy był nastolatkiem – przekonuje cytowane przez autorkę źródło.

„To były mroczne i dziwne czasy, w których paranoja stała się rzeczywistością, a to budziło niepokój. Andrzej bardzo mocno lobbował z nadzieją, że Karol nie zostanie królem, gdy jego matka umrze, i że William będzie nosił koronę” – czytamy. Ostatecznie zachowanie Andrzeja miało jedynie rozczarować królową, która nie chciała pomijać Karola w sukcesji.

