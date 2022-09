Król i Camilla w odosobnieniu, Harry poleciał do USA. Tak rodzina królewska spędza pierwsze dni po pogrzebie Elżbiety II

– Moja wspaniała matka była inspiracją i przykładem dla mnie oraz całej mojej rodziny. Czujemy teraz największy dług, który może mieć jakakolwiek rodzina wobec matki za miłość, kierowanie, zrozumienie, uczucie i przykład. Życie królowej Elżbiety było życiem dobrze przeżytym, obietnicą, która została dotrzymana – powiedział w pierwszym orędziu król Karol III.

W poniedziałek 19 września odbyły się uroczystości pogrzebowe królowej Elżbiety II. Dzień po tym wydarzeniu król Karol III wraz z Camillą polecieli do Szkocji, aby tam w odosobnieniu przeżywać żałobę po monarchini. Insider starał się ustalić, gdzie konkretnie przebywa król i jego żona. Możliwe, że udali się do posiadłości Balmoral lub spędzają czas w Birkhall.

Jak podaje Page Six, we wtorek książę Harry wraz z Meghan Markle wrócili do Kalifornii, aby po dość długiej rozłące wreszcie zobaczyć się ze swoimi dziećmi. Pałac Buckingham oraz przedstawiciele pary nie przekazali mediom szczegółowych informacji dotyczących planów księcia Harry’ego i jego żony.

Tak rodzina królewska przeżywa pierwsze dni po pogrzebie Elżbiety II



Pierwsze dni po pogrzebie monarchini to również czas na spotkania z osobami, które zaangażowały się w organizację tego wydarzenia. Wiadomo, że tego typu spotkanie odbyli książę William i księżna Kate w Windsorze. Nie zostały podane dokładniejsze informacje na temat tego wydarzenia.

Z kolei książę Edward udał się z wizytą do Tallina, gdzie odwiedził m.in. brytyjską ambasadę. Wśród planów było spotkanie z pracownikami placówki oraz przejrzenie księgi kondolencyjnej. Wiadomo również, że księżniczka Anna w czwartek była w Portsmouth i spotkała się z personelem Royal Navy, aby podziękować za uczestnictwo w pogrzebie królowej i oddanie jej hołdu.

Czytaj też:

Członkowie rodziny królewskiej walczą o prym. Książę William na czele, „cios” dla Harry’ego i Meghan