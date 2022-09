Terlikowski dla „Wprost”: Przyjmować czy nie przyjmować uciekających Rosjan? To nie takie oczywiste

Odpowiedź wcale nie jest oczywista, bo nieoczywiste są powody, dla których owi Rosjanie uciekają. Gdybyśmy mówili o masowej ucieczce ludzi po 24 lutego 2022 roku, gdyby wiązało się to z masowymi protestami przeciwko wojnie, nie miałbym najmniejszych wątpliwości, że tych ludzi trzeba przyjąć. Co nie oznacza, że nie należy ich sprawdzić, bo jest rzeczą jasną, że reżim autorytarny z pewnością skorzysta z okazji, by wysłać nam z tłumem uciekinierów także swoich agentów.

Tyle, że choć wtedy sporo Rosjan opuściło swój kraj, a inni (nie tak znowu tłumnie, ale chwała im za to) protestowali, to ogromna większość milczała.