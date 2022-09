Elżbieta II nie znosiła Camilli Parker-Bowles. Jedno wydarzenie sprawiło, że zmieniła zdanie

Rodzina królewska budzi od lat ogromne zainteresowanie opinii publicznej. Nie tylko Brytyjczycy śledzą z zapartym tchem doniesienia na temat relacji panujących między royalsami. Na łamach The Telegraph ukazują się fragmenty nieopublikowanej jeszcze książki poświęconej Camilli Parker-Bowles. Jej autorka - Angela Levin - po raz pierwszy spotkała żonę króla Karola III w 2015 roku. Przez ostatnie kilka lat spotykała się z jej przyjaciółmi i współpracownikami. Biografia pokazuje, że rozgrywki na dworze Windsorów spokojnie można porównać do tych z „Gry o tron” czy „House of Cards”.

Dlaczego Elżbieta II nie lubiła Camilli?



Z ustaleń Angeli Levin wynika, że Elżbieta II nie przepadała za Camillą Parker-Bowles. Wybranka syna królowej musiała sporo się natrudzić, aby uzyskać zgodę na przyjęcie do rodziny i wkupić się w łaski monarchini. Jak czytamy na łamach The Telegraph, matka królowej - Elżbieta Bowes-Lyon - była pod ogromnym wrażeniem pierwszego męża Camilli - Andrew Parkera-Bowlesa. Śmiało można powiedzieć, że był on jednym z jej ulubieńców. Para wielokrotnie pojawiała się na wydarzeniach organizowanych przez Windsorów.

Gdy ich wzajemne relacje zaczęły się psuć, całą winą za rozpad związku obarczono Camillę. Elżbieta II miała czuć do Camilli tak wielką niechęć, że starała się unikać wszystkich wydarzeń, na których mogłaby się na nią natknąć. Już wcześniej Robert Jobson, który przez wiele lat zajmował się publikacjami o royalsach donosił, że w obecności Królowej Matki nie można nawet było wymawiać imienia Camilli. Spory dystans wobec niej miał mieć również książę Filip.

Kiedy Elżbieta II zmieniła zdanie o Camilli?



Gdy związek Camilli i Karola wyszedł na jaw, dochodziło do wielu sytuacji, w których oficjalnie okazywano jej niechęć. Doskonalym przykładem jest brak zaproszenia na ślub najmłodszego brata Karola - księcia Edwarda. Sytuacja miała się obrócić o 180 stopni po oficjalnych zaręczynach pary. Na znak porozumienia Elżbieta II miała wręczyć żonie swojego syna pierścionek, który przed laty należał do jej matki. Wartość klejnotu jest szacowana na ponad 100 tysięcy funtów.

Ostatnie lata pokazały, że po trudnej przeszłości nie ma już śladu. W trakcie kolejnych fal pandemii koronawirusa to Camilla Parker-Bowles najczęściej towarzyszyła królowej. Angela Levin dodała, że w komputerze królowej zainstalowano nawet specjalny komunikator internetowy, aby mogła rozmawiać z partnerką syna.

