Karol III i słynna Czerwona Skrzynka. Pałac Buckingham pokazał wyjątkowe zdjęcie króla

Służby prasowe rodziny królewskiej opublikowały najnowszą fotografię Karola III. Zdjęcie zostało wykonane w jednej z XVIII-wiecznych sal w Pałacu Buckingham a fotograf uchwycił moment, w którym król wykonuje swoje obowiązki. W tle widać czarno-białe zdjęcie jego rodziców - Elżbiety II i księcia Filipa - które królowa podarowała w świątecznym prezencie Jerzemu VI.

Karol III i Czerwona Skrzynka - co to jest?

Uwagę przykuwa znajdująca się na biurku monarchy tzw. Czerwona Skrzynka. Jest to drewniane pudełko w kształcie teczki, pokryte czerwoną skórą. Skrywa w sobie dokumenty od ministrów rządów Wielkiej Brytanii i krajów świata, a także przedstawicieli Wspólnoty Narodów. Są one codziennie wysyłane z gabinetu prywatnego sekretarza bez względu na to, gdzie aktualnie przebywa król. Wyjątkiem są dwa świąteczne dni: Boże Narodzenie oraz Wielkanoc.

Zazwyczaj do skrzynki trafiają pisma z informacjami o ważnych spotkaniach, a także listy oraz akty, pod którymi wymagany jest podpis monarchy. Dzięki temu król może być na bieżąco z sytuacją w kraju oraz na świecie. Tradycja korzystania z tzw. Czerwonej Skrzynki sięga lat 60. XIX wieku. Początkowo służyły one nie tylko do przekazywania codziennych informacji - członkowie rządu przechowywali w nich notatki z poufnymi informacjami.

twitter

Pałac Buckingham udostępnił również wyjątkowe, archiwalne fotografie Elżbiety II, która w ciągu 70 lat niemal nie rozstawała się z tzw. Czerwoną Skrzynką.

Czytaj też:

Elżbieta II nie znosiła Camilli Parker-Bowles. Jedno wydarzenie sprawiło, że zmieniła zdanie