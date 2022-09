Książę Lubomirski-Lanckoroński: Legenda matki może wywoływać w Karolu III frustrację

Króla Karola III znamy z plotek, opowieści, które w dużej mierze są przestarzałe albo wyssane z palca. Dla mnie to człowiek normalny, rozumie to, co się wokół niego dzieje. Jest w stanie twardo stąpać po ziemi. Poza tym ma ogromne poczucie humoru, rzuca żartami jak z rękawa niczym jego ojciec. Stara się być człowiekiem otwartym w rozmowie z nowopoznanymi osobami, skraca dystans, co pozytywnie o nim świadczy – mówi w rozmowie z „Wprost” książę Jan Lubomirski-Lanckoroński, prawnik, inwestor, działacz społeczny, prezes Fundacji Książąt Lubomirskich.

Agnieszka Szczepańska, „Wprost”: Wielka Brytania ma nowego monarchę – króla Karola III. Wcześniejsza niechęć Brytyjczyków do syna królowej Elżbiety II zdaje się słabnąć. Na dobre zjednał sobie sympatię społeczeństwa? Książę Jan Lubomirski-Lanckoroński: Znamy się prywatnie od kilkunastu lat i zawsze był dla mnie księciem Karolem, więc patrzę na niego z innej perspektywy. Wielu Brytyjczyków nie darzyło go takim zaufaniem jak królowej, ale po śmierci Elżbiety II wiele się zmieniło. Myślę, że stało się tak z kilku powodów. Jakich? Brytyjczycy darzą monarchię – jako instytucję ponadwymiarową i ponadczasową – ogromnym szacunkiem. Król to osoba namaszczona przez Boga, ale przede wszystkim ponad polityczna. Obywatele czują się bezpieczni pod skrzydłami monarchy, ponieważ mają świadomość, mogą się do niego odwołać nawet jeśli nie są zwolennikami prawicy, lewicy czy centrum. W przypadku Wielkiej Brytanii, królowa była opoką, dlatego jej syn traktowany jest jako kontynuator jej misji. Stąd wzrost poparcia. Brytyjczycy dobrze się czują jako poddani monarchii brytyjskiej, są z tego dumni. Poza tym monarchia nie jest bajkową instytucją. Królowa przedkładała kraj ponad wszystko – rodzinę, problemy zdrowotne. Ostatnim akordem w jej życiu było powołanie nowej premier. To fenomen, że miała siłę, aby wstać i spotkać się z Liz Truss. Krótko potem zmarła. I za to poczucie obowiązku społeczeństwo ją kochało. Mają nadzieję, że król Karol będzie umiał unieść ten ogromny ciężar.