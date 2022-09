Gen. Skrzypczak dla „Wprost”: Nie ma powrotu do imperium Putina

Ogłoszenie przez Putina częściowej mobilizacji wstrząsnęło Rosją. Dotarło do obywateli, że operacja specjalna poniosła fiasko. Rząd rosyjski ucieka się do mobilizacji, której unikał za wszelka cenę w obawie przed niezadowoleniem społecznym. I zaskoczona elita z Kremla staje wobec wielkiego exodusu obywateli, którzy nie chcą być żołnierzami rezerwy czy poborowymi. Niewydolna administracja wojskowa dostała do ręki restrykcyjną ustawę, która pozwala na przymusowy pobór wszystkich, jakich uzna się za zdolnych do noszenia broni.

To, co się teraz dzieje w Rosji oraz na froncie wojny jest obrazem klęski i chaosu, nad którym już nikt nie zapanuje. Podejmowane wysiłki dla wzmocnienia armii nie poprawią jej zdolności w ciągu najbliższych miesięcy, chyba że rosyjscy dowódcy zdecydują się wysyłać do walki niewyszkolonych żołnierzy. Co będzie tylko wyrazem ich braku wiary w zwycięstwo i wolą wysyłania swoich obywateli na śmierć w imię przez nikogo niezrozumiałych celów wyznaczanych przez kremlowskie elity. Przerażone katastrofalnym przebiegiem walk na Ukrainie. A żołnierskie niewyszkolone masy, ginące na polach Ukrainy, wywołają w armii rosyjskiej kryzys, który skończy się załamaniem jej obrony i niekontrolowanym odwrotem lub ucieczką z Ukrainy.