Gen. Skrzypczak dla „Wprost”: Ukraińcy czekają z ostatecznym ciosem

Ukraińcy nieustannie zaskakują Rosjan swoimi działaniami. Dotkliwie biją rosyjską „niepokonaną” armię praktycznie od początku wojny. Co zaskakujące to fakt, że Rosjanie sprawiają wrażenie niewyciągających wniosków z doznanych militarnych porażek. Działają według schematów, które w żaden sposób nie przystają do realiów pola walki. Są nieelastyczni. Nie przewidujący. Ospale reagujący na wojenne wydarzenia. Można by wady systemu rosyjskiego kierowania mnożyć. Problem tkwi moim zdaniem jak zwykle w ludziach. Wywodzącymi z Kremla i jego „okolicy”. Niedojrzałych do wyzwań, jakich się podjęli, rzucając Rosję w wir wojny