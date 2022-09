Ukraina obawia się rosyjskiej desperacji. Nie tylko z powodu mobilizacji

Broń jądrowa, o której mówi się na wschodzie całkiem na serio to ładunek, jaki Rosja mogłaby zdetonować w powietrzu czy w wodzie odcinając na przykład Ukrainę od zasilania w energię elektryczną. Władimir Putin pogubił się już w swojej narracji – warto przypomnieć, że tylko on powiedział o częściowej mobilizacji w Rosji. W oficjalnych dokumentach wszystko wskazuje na pełną, a liczba osób jej podlegających jest objęta „tajemnicą państwową”. Efekt? Wysyp filmików z pijanymi na umór poborowymi, z których wielu wie, że są zwyczajnym mięsem armatnim w wojnie, której przecież nie ma, bo według Moskwy mamy do czynienia z operacją specjalną.