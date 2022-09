Strzelanina w rosyjskiej szkole. Zginęli uczniowie

W szkole nr 88 w rosyjskim Iżewsku doszło do strzelaniny. Są ofiary wśród uczniów – poinformował na Telegramie szef lokalnych władz Aleksander Brechałow. - Do placówki weszła niezidentyfikowana osoba, zabiła strażnika. Ewakuacja już się zakończyła - dodał.

Z najnowszych danych ministerstwa wynika, że zginęło dziewięć osób, w tym pięciu uczniów, dwóch ochroniarzy i dwóch nauczycieli. Napastnik popełnił samobójstwo. Policja znalazła jego ciało - przekazała agencja RIA Novosti.

Strzelanina w rosyjskiej szkole. Napastnik popełnił samobójstwo

Informację tę potwierdził Komitet Śledczy Federacji Rosyjskiej. „Napastnik popełnił samobójstwo. Miał na sobie czarną koszulkę z nazistowskimi symbolami i kominiarkę. Nie miał żadnych dokumentów, jego tożsamość jest obecnie ustalana” – przekazał departament.

Aleksander Chinsztejn, deputowany do rosyjskiej Dumy przekazał, że napastnik był uzbrojony w dwa pistolety.

Tragedia w rosyjskim Iżewsku. Zginęło 6 osób

Służba prasowa Ministerstwa Edukacji poinformowała, że szef resortu Siergiej Krawcow polecił niezwłocznie wysłać grupę pracowników resortu do Iżewska.

Pomoc medyczną ofiarom zapewnia 14 zespołów pogotowia ratunkowego – powiedział Aleksiej Kuzniecow, asystent ministra zdrowia Rosji.

Znajdujący się 1000 km na Wschód od Moskwy Iżewsk zamieszkuje ok. 630 tys. osób. Miasto jest regionalną stolicą rosyjskiej Udmurcji.

W maju 2021 r. doszło do strzelaniny w szkole w Kazaniu. Zginęło wówczas 9 osób, a 21 zostało rannych. Sprawca ataku wszedł do szkoły i odpalił ładunek wybuchowy w pobliżu klasy języka angielskiego, po czym przeładował broń w łazience i wszedł do klasy otwierając ogień.

