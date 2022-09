Kto może powstrzymać Władimira Putina przed atakiem jądrowym? Sekretarz stanu USA nie ma złudzeń

Władimir Putin w środowym orędziu do narodu zapowiedział częściową mobilizację w Rosji. Rosyjski prezydent mówił m.in., że „Zachód wywiera coraz większe naciski na Ukrainę, aby przeniosła walki na terytorium Rosji”. – To oni szantażują nas bronią nuklearną. Chcę jasno powiedzieć, że jeśli nasza integralność terytorialna zostanie zagrożona, użyjemy wszelkich dostępnych środków – mówił Putin podkreślając, że „to nie jest blef”.

Antony Blinken w rozmowie z CBS ocenił, że ze strony prezydenta Rosji padło wiele nieodpowiedzialnych słów. Dodał, że Stany Zjednoczone zarówno publicznie jak i prywatnie bardzo jasno zakomunikowały Rosjanom, aby ci wstrzymali luźne rozmowy o broni jądrowej. Kreml został również poinformowany o „katastrofalnych konsekwencjach”, jakie będą czekać Moskwę, jeśli Rosja użyje broni jądrowej.

Władimir Putin grozi atakiem jądrowym. Antony Blinken o łańcuchu dowodzenia

Sekretarz stanu USA był też pytany, „czy na Kremlu jest ktoś, kto mógłby powstrzymać Putina, jeśli ten zdecyduje się na użycie broni atomowej”. – Mają łańcuch dowodzenia, ale to się okaże, czy działa, czy nie. Wszędzie piętą achillesową autokracji jest to, że zazwyczaj nie ma nikogo, kto ma zdolność lub wolę mówienia prawdy władzy. Po części uważam, że Rosja wpadła w ten bałagan, bo nie ma tam nikogo, kto mógłby skutecznie powiedzieć Putinowi, że robi coś złego – mówił.

Z kolei New York Times powołując się na urzędników administracji Joe Bidena podał, że obecnie nie ma dowodów na to, że rosyjski przywódca przenosi broń jądrową lub planuje takie uderzenie, nawet pokazowe nad Morzem Czarnym lub Oceanem Arktycznym. Putin zdaniem amerykańskich urzędników ma obawiać się reakcji Zachodu oraz jego sojuszników takich jak Chiny i Indie. Groźby Putina mimo to są traktowane bardzo poważnie.

