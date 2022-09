Ołeksij Żurawko zginął w ataku rakietowym. Dwa dni temu głosował w pseudoreferendum

Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy poinformował w najnowszym komunikacie, że w ciągu ostatniej doby Ukraińcy odparli ataki Rosjan w 13 miejscowościach, między innymi w strategicznie położonym Bachmucie. Do tego Ukraińcy przeprowadzili 33 naloty, trafiając w 25 obszarów „koncentracji siły i sprzętu wojskowego przeciwnika”. „Ponadto jednostki obrony przeciwlotniczej zniszczyły jeden samolot Su-25, śmigłowiec Mi-8 i 2 wrogie bezzałogowce” – dodano w komunikacie.

Rosyjska agencja Interfax, którą cytuje niezależny rosyjski portal Meduza, poinformowała również o ataku rakietowym w centrum Chersonia, do którego doszło 25 września nad ranem. Kontrolowane przez Rosję służby ratunkowe przekazały, że rakieta uderzyła w hotel położony w centrum miasta, w którym „mieszkali zwykli cywile, bez broni i sprzętu”. Jak się okazało, w budynku byli rosyjscy dziennikarze relacjonujący pseudoreferenda. Żaden z nich nie odniósł obrażeń.

W jednym z ataków miał jednak zginąć Ołeksij Żurawko, były deputowany ukraińskiej Rady Najwyższej z prorosyjskiej Partii Regionów. W 2015 roku polityk wyjechał do Rosji, a w Ukrainie wszczęto wobec niego postępowanie karne. Wrócił jednak do Chersonia wiosną 2022 roku. Dwa dni temu opublikował nagranie, na którym widać było, jak głosował w pseudoreferendum. Miał przy tym założoną koszulkę z literą „Z”, czyli symbolem rosyjskiej inwazji na Ukrainę.

Rosyjskie media podają datę aneksji. Putin może wygłosić orędzie

Mimo że pseudoreferenda mają potrwać do 27 września, prokremlowskie agencje informacyjne TASS i Ria Novosti, powołując się na swoje źródła w rosyjskiej Dumie, już podają datę formalnej aneksji ukraińskiego terytorium do Rosji. – Biorąc pod uwagę wstępne wyniki referendów i gotowość Rosji do ich uznania, najprawdopodobniej 30 września odbędzie się procedura wejścia tych terytoriów do Federacji Rosyjskiej – mówił źródło Agencji TASS. Sama procedura według agencji ma zacząć się już wcześniej, bo ustawa ma zostać przedłożona 28 września, a przegłosowana 29 września.

Czytaj też:

Kto może powstrzymać Władimira Putina przed atakiem jądrowym? Sekretarz stanu USA nie ma złudzeń