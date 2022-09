Samochód z kałasznikowem przed domem ministra. Belgijskie media donoszą o spisku

W piątek wieczorem aresztowano w Hadze na zachodzie Holandii trzech obywateli tego kraju podejrzanych o spisek, który miał na celu porwanie Vincenta Van Quickenborne'a, belgijskiego ministra sprawiedliwości. BBC podało w poniedziałek, że policja zatrzymała kolejnego podejrzanego, którym jest 21-letni Holender. Belgijska prokuratura złożyła już wniosek o ekstradycję czterech podejrzanych.

Wszystko zaczęło się od samochodu z bronią palną, który odnaleziono przed domem, w którym Vincent Van Quickenborne mieszka razem z żoną i dziećmi. Belgijski serwis informacyjny VRT donosił, że w pojeździe znaleziono m.in. kałasznikowa i dwie butelki benzyny. Po tych doniesieniach minister otrzymał dodatkową ochronę, a belgijska prokuratura federalna informowała o „poważnym zagrożeniu”. Natychmiast wszczęto również śledztwo.

Spisek przestępców narkotykowych?

Jak zaznacza BBC, oficjalnie nie wiadomo, czego dokładnie dotyczyło „zagrożenie”. Z doniesień medialnych wynika jednak, że chodziło o próbę porwania. Niektóre belgijskie media łączą spisek z gangami narkotykowymi, bo w ostatnich tygodniach Belgia podjęła radykalne kroki, które mają pomóc w walce z przestępczością zorganizowaną. BBC zauważa, że w ubiegłym roku tylko w Antwerpii skonfiskowano ponad 89 ton narkotyków.

Van Quickenborne potwierdził w mediach społecznościowych, że został umieszczony pod „ścisłą ochroną” i nie będzie brał udziału w wydarzeniach w zaplanowanych na nadchodzące dni. „Utwierdza mnie to w przekonaniu, że musimy dalej walczyć. Przestępcy czują się osaczeni. To uczucie jest słuszne” – podkreślił belgijski minister sprawiedliwości. Natomiast premier tego kraju Alexander De Croo zaznaczył, że groźby są „całkowicie nie do przyjęcia”. – Nikt nas nie zastraszy – zapewnił.

