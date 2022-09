Ukraińcy odkryli rosyjską salę tortur. „Tak wygląda krzesło elektryczne”

Od kilku tygodni trwa ukraińska kontrofensywa, a żołnierzom zaatakowanego przez Rosję kraju udaje się odzyskiwać kontrolę nad kolejnymi terytoriami. W pierwszej połowie września Wołodymyr Zełenski udał się z wizytą do Izium – miasta w obwodzie charkowskim, które zostało wyzwolone z rąk Rosjan. – Kiedyś, gdy patrzyliśmy w górę, zawsze szukaliśmy błękitnego nieba. Dzisiaj, kiedy patrzymy w górę, szukamy tylko jednej rzeczy: flagi Ukrainy. Nasza niebiesko-żółta flaga powiewa już w uwolnionym od okupantów Izium. I tak będzie w każdym ukraińskim mieście i wsi. Idziemy tylko w jednym kierunku – naprzód do naszego zwycięstwa – powiedział prezydent Ukrainy.

Wołodymyr Zełenski przekazał, że na wyzwolonych z rąk Rosjan terytoriach powtarzają się odkrycia, które ujrzały światło dzienne po wyparciu okupantów z Buczy. – Widzimy to samo – powiedział krótko. Prezydent przekazał, że rosyjscy najeźdźcy torturowali mieszkańców Izium i niszczyli wszystko, co spotkali na swojej drodze, w tym szkoły i przedszkola.

Makabryczne odkrycie w obwodzie charkowskim. „Tak wygląda krzesło elektryczne”



Doniesień o haniebnych zachowaniach Rosjan cały czas przybywa. SBU na terenie obwodu charkowskiego odkryła salę tortur, w której okupanci przetrzymywali obywateli Ukrainy. Ze wstępnych ustaleń ukraińskich służb wynika, że osoby, które odmawiały współpracy z Rosjanami i pozostawały lojalne wobec swojej ojczyzny, były najpierw brutalnie torturowane przez „raszystów”, a następnie wbrew woli wywożone na terytorium Rosji.

Ukraińskie służby wszczęły postępowanie, w ramach którego funkcjonariusze próbują ustalić nazwiska wszystkich katów. „Tak wygląda rosyjskie krzesło elektryczne. Tylko że to nie jest instrument do wymierzania sprawiedliwości przestępcom, a narzędzie w rękach rosyjskich katów i sadystów, którzy torturowali Ukraińców” – czytamy we wpisie Ministerstwa Obrony Ukrainy na Twitterze. Wszystkie zgromadzone dowody zostaną przekazane Międzynarodowemu Trybunałowi Karnemu w Hadze.

