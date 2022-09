Pałac Buckingham obawia się nowego sezonu „The Crown”. „Pokaże najtrudniejsze lata życia Karola”

„The Crown” to jeden z niekwestionowanych hitów Netfliksa. Każdy kolejny sezon produkcji budzi coraz większe emocje, ponieważ akcja coraz bardziej zbliża się do współczesności. W czwartym sezonie widzowie mogli oglądać m.in. jakie skutki niosła ze sobą dla społeczeństwa polityka prowadzona przez Margaret Thatcher i co w latach 80-tych spowodowało starcia pomiędzy królową Elżbietą a szefową brytyjskiego rządu. Pokazano także początku bajkowego romansu księcia Karola z lady Dianą Spencer. To właśnie dzięki „The Crown” media ponownie przypomniały historię „królowej ludzkich serc”, jej niebanalne stylizacje oraz trudne relacje z brytyjską rodziną królewską.

„The Crown” - kiedy premiera piątego sezonu?

Choć premiera kolejnego - piątego - sezonu „The Crown” jest zaplanowana dopiero na 9 listopada, już pojawiły się pierwsze kontrowersje. Producenci serialu zdradzili, że opowiedzą o wyjątkowo trudnych doświadczeniach z historii Windsorów m.in. o rozwodach księcia Andrzeja oraz księcia Karola i Diany Spencer. W ostatnim odcinku piątego sezonu ma zostać pokazany wypadek samochodowy Lady Di w paryskim tunelu Alma.

W trakcie wirtualnego wydarzenia Tudum zaprezentowano pierwszy teaser. Na nagraniu widać przygotowania księżnej Diany (w tej roli Elizabeth Debicki) oraz księcia Karola (w którego wcielił się Dominic West) do oficjalnego ogłoszenia decyzji o separacji.

Pałac Buckingham o „The Crown”

Z otoczenia rodziny królewskiej pojawiły się już pierwsze komentarze odnośnie nowej produkcji Netfliksa. Jak czytamy na łamach „The Telegraph”, Pałac Buckingham przygotowuje się do ochrony reputacji nowego monarchy. Na razie nie ujawniono żadnych szczegółów, wiadomo jedynie, że działania mają się opierać na wyjaśnieniu widzom „The Crown”, że to co widzą na ekranie to fikcja a nie dokument.

Jeden z bliskich wspołpracowników Karola III przyznał w rozmowie z dziennikarzami, że „Netflix nie miałby żadnych skrupułów, aby zniszczyć reputację króla”. - Oni nie zdają sobie sprawy z tego, że historia którą opowiadają, dotyczy prawdziwych osób i ich prawdziwego życia - tłumaczył.

Pałac Buckingham obawia się również, że serial Netfilksa może negatywnie wpłynąć na pozycję króla i podkopać zaufanie poddanych do niego. Powód? Piąty sezon „The Crown” przypomni widzom o najczarniejszych latach życia Karola, który przez długi czas był najmniej lubianym z rodu Windsorów.

