Kto się boi Giorgii Meloni? „Większym problemem są jej koalicjanci”

Polski obóz rządzący od lat snuł wizje koalicji zwycięskich partii prawicy, biorących szturmem kolejne stolice Europy. Sukces wyborczy Giorgii Meloni we Włoszech czyni tę wizję bardziej prawdopodobną, niż było to w przypadku nieszczęśliwie lokowanych sympatii do Marine Le Pen, Matteo Salviniego czy Viktora Orbana. Choć każde z nich prezentuje w swoich krajach poglądy na Europę zbliżone do wizji PiS, to wszystko rozbija się o fundamentalną dziś kwestię stosunku do Rosji. Zwycięstwo Meloni, deklarującej zdecydowany brak pobłażania dla agresywnej Rosji, obudziło w Warszawie nadzieje na to, że uda się nieco ożywić efemeryczny dotąd sojusz europejskiej prawicy.