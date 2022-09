Miedwiediew przedstawia scenariusz ataku jądrowego na Ukrainę. „NATO przestraszyłoby się nuklearnej apokalipsy”

Miedwiediew przedstawił we wtorek scenariusz ataku nuklearnego na Ukrainę, mówiąc, że NATO byłoby „zbyt przestraszone apokalipsą nuklearną, aby odpowiedzieć Rosji bezpośrednio” – donosi Reuters.

Zapowiedź wiceprzewodniczącego Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej jest spójna z retoryką Putina, który ogłaszając w ubiegłą środę częściową mobilizację wyraził gotowość użycia broni nuklearnej do obrony Rosji. „Wyobraźmy sobie, że Rosja jest zmuszona użyć najstraszliwszej broni przeciwko reżimowi ukraińskiemu, który popełnił akt agresji na dużą skalę, niebezpieczny dla samego istnienia naszego państwa” – przekazał Miedwiediew.

Metamorfoza Miedwiediewa. Straszy użyciem broni atomowej

Agencja zwraca uwagę, że 57-letni Miedwiediew który kiedyś przedstawiał się jako człowiek gotowy do współpracy ze Stanami Zjednoczonymi w celu zmiany wizerunku Rosji, w ostatnich miesiącach przekształcił się jednego z najbardziej zagorzałych sojuszników Putina.

Waszyngton nie określił szczegółowo, jakie kroki by podjęto, gdyby Putin zdecydował się na użycie broni nuklearnej – pisze Reuters. Doradca ds. bezpieczeństwa narodowego Jake Sullivan powiedział w niedzielę, że Stany Zjednoczone zareagują zdecydowanie na każde rosyjskie użycie broni jądrowej przeciwko Ukrainie i przedstawił Moskwie „katastrofalne konsekwencje”, z jakimi się spotkają.

Które państwo ma najwięcej głowic nuklearnych?

Około 90 proc. głowic nuklearnych na świecie znajduje się w rękach Rosji i Stanów Zjednoczonych, które pozostają zdecydowanie największymi światowymi potęgami nuklearnymi. Rosja ma 5977 głowic nuklearnych, podczas gdy USA dysponują 5428 głowicami; Chiny – 350, Francja – 290, a Wielka Brytania – 225.

Słowa wiceprzewodniczącego Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej padają, kiedy Rosja przygotowuje się do aneksji dużych obszarów ukraińskiego terytorium po pseudoreferendach. Dyplomaci twierdzą, że zapowiedzi strony rosyjskiej o ewentualnym użyciu broni jądrowej wskazują, że Putin próbuje przestraszyć Zachód, by ten zmniejszył poparcie dla Ukrainy, sugerując użycie taktycznej broni nuklearnej do obrony okupowanych terytoriów.

„Wierzę, że NATO nie będzie bezpośrednio ingerować w konflikt, nawet w takim scenariuszu” – powiedział Miedwiediew. „Demagogowie za oceanem i w Europie nie zginą w nuklearnej apokalipsie” – ocenił.

Czytaj też:

Tego dnia Putin znowu przemówi. Data może okazać się kluczowa