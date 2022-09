Afera w Niemczech. Polityk oskarżył uchodźców z Ukrainy o „turystykę socjalną”

W rozmowie z Bild TV lider Unii Chrześcijańsko-Demokratycznej powiedział, że Niemcy mają problem z powodu ludzi, którzy uciekli z Ukrainy. Jego zdaniem „duża liczba” ukraińskich uchodźców, z których 1,1 mln jest zarejestrowanych w Niemczech, okresowo je opuszcza, by znów do nich wrócić.

– To, co widzimy, to turystyka socjalna ze strony tych uchodźców – do Niemiec, z powrotem na Ukrainę, do Niemiec, z powrotem na Ukrainę – mówił.

Lider niemieckiej opozycji zarzuca prowokowanie „napięcia społecznego”

Mertz zarzucił też rządowi federalnemu prowokowanie „napięcia społecznego” w Niemczech swoją polityką uchodźczą, w szczególności odniósł się do wiosennej decyzji rządu federalnego o wycofaniu ukraińskich uchodźców z systemu azylantów i przyznaniu im prawa do świadczeń socjalnych.

Według niego, państwo niesłusznie płaci za ogrzewanie w domach uchodźców, podczas gdy wielu Niemców nie jest w stanie zapłacić rachunków za prąd. – To niesprawiedliwe – ocenił Merz. Agencja Unian zwraca uwagę, że polityk nie podał źródła informacji o możliwych nadużyciach ani danych, które dałyby dowód jego słowom.

Zapytany, czy niemiecka polityka wobec uchodźców powinna być ostrzejsza, Merz powiedział, że cały system migracyjny rządu jest „niespójny” i wezwał do „surowych ograniczeń” liczby nowoprzybyłych. – Zamiast tego rząd federalny zachęca wszystkich, którzy chcą przyjechać do Niemiec, aby tu przyjechali – podkreślił.

Skandal w Niemczech. Friedrich Merz stanowczo o uchodźcach z Ukrainy

Oświadczenie Mertza oburzyło zarówno Niemców, jak i Ukraińców – zauważa Unian. – Skąd wzięły się te bzdury o rzekomej „turystyce socjalnej” ukraińskich uchodźców wojennych? W każdej chwili masz prawo odwiedzić swoją ojczyznę - podkreślił ambasador Ukrainy w Niemczech, cytowany przez Unian.

Federalna minister spraw wewnętrznych Nancy Feser skrytykowała lidera CDU za jego oskarżenia przeciwko „ukraińskim kobietom i dzieciom uciekającym przed bombami i czołgami Putina”. Podkreśliła, że jego sformułowanie „nie jest godne żadnego demokraty”. Także Zieloni ostro krytykowali wypowiedzi lidera opozycji.

Friedrich Merz przeprasza za słowa o „turystyce socjalnej” Ukraińców w Niemczech

W związku z aferą, którą wywołały słowa polityka, Merz przeprosił i przyznał, że „wiele krytyki spotkało się z tym, co wczoraj powiedziałem o uchodźcach z Ukrainy”. – Przepraszam, że użyłem słowa „turystyka socjalna”. Był to nieprecyzyjny opis problemu, który zaobserwowano w pojedynczych przypadkach. Jedyne, co zauważyłem był brak rejestracji uchodźców. Daleki jestem od krytykowania uchodźców z Ukrainy, których spotkał straszny los. Jeśli mój dobór słów zostanie odebrany jako obraźliwy, to przepraszam – powiedział.

Według ONZ w programach ochronnych zarejestrowanych było 4,1 mln Ukraińców uciekających przed wojną za granicę. Polska i Niemcy przyjęły najwięcej Ukraińców. Na początku września, ze względu na dużą liczbę uchodźców i ubiegających się o azyl z innych krajów, 12 z 16 krajów związkowych Niemiec zablokowało przyjmowanie nowych uchodźców.

Reuters: Za sprawą Ukraińców Niemcy stały się najbardziej zaludnionym krajem UE

Z kolei Reuters zwraca uwagę, że uchodźcy przybywający z Ukrainy sprawili, że populacja Niemiec wzrosła do najwyższego poziomu. Z danych Federalnego Urzędu Statystycznego wynika, że, z ponad 84 milionami mieszkańców, Niemcy stały się najbardziej zaludnionym krajem Unii Europejskiej.

Niemcy mają jeden z najniższych wskaźników dzietności na świecie i pod pewnymi względami najbardziej starzejącą się populację, ale ich bogactwo i stosunkowo otwarta polityka imigracyjna sprawiły, że stały się atrakcyjnym celem dla migrantów, jeszcze zanim UE otworzyła drzwi dla Ukraińców uciekających z ich kraju po inwazja Rosji – pisze Reuters.

