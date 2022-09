Imponujący efekt wybuchu podwodnego wulkanu na Pacyfiku. Przetrwa on jednak najwyżej lata

Podwodny wulkan Home Reef jest położony w środkowej części archipelagu – czyli grupy położonych obok siebie wysp – Tonga, na którym znajduje się państwo o tej samej nazwie.

Archipelag znajduje się w południowo-zachodniej części Oceanie Spokojnego, na wschód od wybrzeży Australii i w jednej trzeciej drogi pomiędzy Nową Zelandią a Hawajami.

Wysokość nowej wyspy dochodzi do 10 m

Wybuch wulkanu Home Reef rozpoczął się 10 września i trwała co najmniej do 23 września. Na szczęście, nie stanowił on zagrożenia dla mieszkańców wyspiarskiego kraju.

Już w kilka godzin po rozpoczęciu erupcji, naukowcy dostrzegli na powierzchni Pacyfiku efekt tego zjawiska. Chodzi o nową wyspę, która została uformowana z lawy i pyłu wulkanicznego.

Powierzchnia lądu wynosi 24 tys. m kw. a jej wysokość dochodzi do 10 m. Wbrew pozorom nie oznacza to, że powierzchnia państwa Tonga będzie musiała zostać zaktualizowana w encyklopediach.

twitter

Wyspy wulkaniczne zazwyczaj szybko znikają

Naukowcy wyjaśniają, że wyspy powstałe w wyniku erupcji podwodnych wulkanów istnieją zazwyczaj kilka miesięcy. Zdarzały się jednak przypadki, że efemeryczne lądy przetrwały wiele lat.

„Wyspy tworzone przez wulkany podmorskie są często krótkotrwałe, choć czasami utrzymują się przez lata (...) Wyspa utworzona [na przykład – red.] przez 12-dniową erupcję pobliskiego wulkanu Late’iki w 2020 roku rozmyła się po dwóch miesiącach, podczas gdy wcześniejsza wyspa, utworzona w 1995 roku przez ten sam wulkan, przetrwała przez 25 lat” – wyjaśnia Obserwatorium Ziemi NASA.

Kłopotliwe sąsiedztwa dla mieszkańców wysp Tonga

Wspomniana instytucja dodaje, że wulkan Home Reef jest zlokalizowany w miejscu, gdzie znajduje się największe zagęszczenie podwodnych wulkanów na świecie. Rozciąga się ono od Nowej Zelandii do wysp Tonga.

W styczniu tego roku, Tongijczycy odczuli negatywne skutki tego nietypowego sąsiedztwa. Erupcja podwodnego wulkanu – określona przez Obserwatorium Ziemi NASA jako „potężniejsza niż bomba atomowa w Hiroszimie – wywołała tsunami, a pyły i skały wulkaniczne zostały wyrzucone daleko w głąb lądu.

Czytaj też:

Turysta wpadł do wulkanu. Ekstremalna głupota na Wezuwiuszu