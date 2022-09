Król Karol III ma trudny charakter? Osoby z bliskiego otoczenia ujawniają kulisy

Premiera „Courtiers: The Hidden Power Behind the Crown” została zaplanowana na 6 października. Jeszcze przed oficjalnym wydaniem książki do mediów przedostają się kolejne fragmenty publikacji. „The Times” opublikował najnowszy wycinek, który dotyczy sposobu, w jaki rzekomo król Karol III, jeszcze jako książę Walii, kierował swoim zespołem. Osoby z bliskiego otoczenia monarchy miały przekazać, że ma on „ostry charakter” i jest „wymagającym szefem”.

Król Karol III ma ciężki charakter? „Tempo jest dość intensywne”

Anonimowi informatorzy w rozmowie z autorem wspomnianej publikacji relacjonowali, że króla „mogą frustrować” różne rzeczy, zwłaszcza media. Jeden z nich, opisując charakter Karola III, użył motoryzacyjnego porównania. Stwierdził, że monarcha potrafi rozpędzić się od „zera do 60 mil na godzinę”, jak się mówi o przyspieszeniu samochodów. Informator dodał także, że następca królowej Elżbiety II „rzadko kieruje” swój gniew na ludzi.

Inny w książce pt. „Courtiers: The Hidden Power Behind the Crown” opisał Karola III jako osobę, która „nigdy nie jest zadowolona z siebie ani tego, co osiągnęła”. Król ma być „bardzo wymagający wobec siebie”, ale jednocześnie oczekuje takiej samej postawy od personelu, co może bywać uciążliwe. Jako przykład zostały podane telefony, które na polecenie monarchy są rzekomo wykonywane od „śniadania” do godz. 23, nawet w okresie świątecznym. – W każdej chwili może chcieć do ciebie zadzwonić w jakiejś sprawie. (...) Tempo jest dość intensywne – przekazał informator.

