Polska powinna otrzymać Pokojową Nagrodę Nobla? Ambasador USA nie ma wątpliwości

Ambasador USA w Polsce w wywiadzie dla Polskiej Agencji Prasowej został zapytany, czy Polska za udzieloną Ukrainie i Ukraińcom pomoc powinna dostać Pokojową Nagrodę Nobla. Przypomnijmy – Polacy w odruchu serca otwierali drzwi swoich domów przed uchodźcami. Rozwiązania, które ułatwiały Ukraińcom odnalezienie się w nowym miejscu, przygotował także polski rząd.

Mark Brzeziński: To z pewnością zasługuje na Pokojową Nagrodę Nobla

– W Polsce obserwowaliśmy szybką mobilizację Polaków, by pomóc uchodźcom w obliczu masowego ich exodusu. Niestety to nie będzie ostatni raz, kiedy będziemy obserwowali taki napływ uchodźców. Ale nikt nie będzie w stanie ignorować tego, co Polacy zrobili, jak bardzo się zmobilizowali, jak bardzo pomogli, dając każdemu z nich dach nad głową i posiłek – powiedział Mark Brzeziński. Amerykański dyplomata zaznaczył, że „uważa, że to z pewnością zasługuje na Pokojową Nagrodę Nobla”. Mark Brzeziński dodał także, że ze względu na pełnioną przez siebie funkcję „jest trochę nieobiektywny”.

Postawa Polaków wobec uchodźców z Ukrainy jest szeroko komentowana. Już pod koniec czerwca Mark Brzeziński relacjonował rozmowę, którą odbył z prezydentem Stanów Zjednoczonych. – Prezydent Biden przekazał mi, jak bardzo jest dumny i zainspirowany polską reakcją na kryzys humanitarny związany z Ukrainą. Rozmawiał ze mną o tym długo, o tym głębokim humanitaryzmie, który Polska prezentuje wobec ukraińskich uchodźców. On powiedział „thank you”, ja mówię – „dziękuję” – relacjonował Mark Brzezinski.

