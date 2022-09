Były oficer CIA: Putin jest w narożniku. Atomowe zagrożenie rośnie z każdym dniem

Jako były pracownik amerykańskiego wywiadu, Robert Baer został poproszony przez CNN o swoją opinię na temat rosyjskiego przywódcy i prognozę jego następnych kroków. Dziennikarz stacji pytał, czy w związku z kiepską sytuacją na froncie i problemami z mobilizacją rekrutów prezydent Rosji przynajmniej spróbuje „deeskalować” konflikt z południowo-zachodnim sąsiadem.

– Myślę, że szanse na deeskalację są bliskie zera – stwierdził otwarcie Baer. – Putin zwyczajnie nie może oddać takiej ilości terytorium, pokazać się jako przegrany i nadal być przywódcą Rosji – tłumaczył. Gość CNN wyjaśniał, że przez ostatnie dwie dekady Władimir Putin kreował się na „silnego mężczyznę”, a w takiej sytuacji przyznanie się do porażki zburzyłoby cały jego wizerunek.

– Jest w narożniku. Został całkowicie zapędzony w kozi róg i jak rekin musi przeć do przodu. Po prostu nie widzę go, podchodzącego do stołu negocjacyjnego, zgadzającego się na oddanie Donbasu, Ługańska czy czegokolwiek. Po prostu tego nie widzę – stwierdził Robert Baer i przypomniał, że od początku konfliktu w Ukrainie Putin wciąż odwoływał się do argumentu siły, kontynuując bombardowania.

Był oficer CIA: Nie zdziwi mnie taktyczne uderzenie atomowe

Dziennikarz CNN spytał też o możliwość użycia broni atomowej. – Szanse na użycie przez Putina broni atomowej, albo przynajmniej taktycznego ładunku atomowego, rosną z każdym dniem. Rosjanie, z którymi jestem w kontakcie tam na miejscu, są przekonani, że użyje broni atomowej. Nie wiem jak dobre mają informacje, ale ta groźba... To była groźba na początku, ale im większe Putin ma problemy, tym bardziej prawdopodobne jest, że użyje atomu. Ja nie byłbym zdziwiony, gdyby użył taktycznego ładunku przeciwko siłom ukraińskim – przekazał Baer.







