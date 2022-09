Amerykański stan przygotowuje się na pierwsze uderzenie huraganu od 100 lat. Zdjęcia z Kuby robią wrażenie

Kubański rząd ogłosił, że po uderzeniu huraganu Ian w zachodni kraniec wyspy kraj jest całkowicie odcięty od prądu – poinformowało BBC. Bez dostępu do elektryczności jest 11 mln osób. System elektryczny uległ całkowitej awarii, po tym jak jedna z głównych elektrowni nie mogła zostać ponownie uruchomiona. Na Kubie zniszczonych zostało wiele budynków.

Poruszające zdjęcie zamieścił w sieci słynny producent cygar Finca Robaina, który podkreślił, że huragan wywołał katastrofę. Według danych Associated Press w związku z huraganem na Kubie ewakuowanych musiało zostać przez władze 50 tys. osób. New York Times podał, że zmarły dwie osoby: 43-letnia kobieta i rolnik, który został porażony prądem podczas próby wyłączenia turbiny wiatrowej używanej do nawadniania.

Huragan Ian może osiągnąć czwartą kategorię. Wiatry mogą dochodzić do 225 km/h

Huragan Ian obecnie zmierza w kierunku Florydy jako huragan trzeciej kategorii. Wiatr osiąga prędkość 195 km/h. Amerykańskie Narodowe Centrum Huraganów przewiduje, że w momencie uderzenia w stan w środę wieczorem huragan może osiągnąć czwartą kategorię z wiatrem dochodzącym niemal do 210 km/h. Z kolei według Narodowej Służby Pogodowej prędkość wiatru może wynieść nawet 225 km/h.

Huragan Ian najprawdopodobniej uderzy w okolice Zatoki Tampa. Region może doświadczyć pierwszego bezpośredniego uderzenia silnego huraganu od 1921 r. Mieszka tam ponad trzy miliony osób, z czego nakazem ewakuacji objętych zostało ok. 2,5 mln osób. Burmistrz Tampy Jane Castor wprowadziła w mieście godzinę policyjną.

Huragan Ian. Floryda wprowadziła stan wyjątkowy

Gubernator Florydy Ron DeSenatis przestrzegał przed lekceważeniem huraganu podkreślając, że to „poważna sprawa”. W weekend w stanie ogłoszono stan wyjątkowy i zmobilizowano 5 tys. żołnierzy Gwardii Narodowej. Otwartych zostało 100 schronów. Na uderzenie huraganu przygotowuje się także sąsiedni stan Goergia, który równie ogłosił stan wyjątkowy i postawił w stan gotowości 500 żołnierzy Gwardii Narodowej.

Mieszkańcy przygotowując się na nadejście Iana hurtowo kupują butelki z wodą, zabijają deskami okna i wstawiają meble ogrodowe do środka posiadłości. Szkoły i uniwersytety odwołują zajęcia, a lotniska loty. Zamknięty został również park rozrywki Disney World. Po raz kolejny przełożony został start rakiety SLS w ramach programu Artemis I.

