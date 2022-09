Praca domowa ośmiolatki: Ćwiczyć psalmy, literowanie i... sfotografować się w wannie

Ćwiczyć psalm z rodzicami, przysłać swoje zdjęcie podczas czytania pracy domowej w wannie, przeczytać dwie strony podręcznika, ćwiczyć literowanie. Dla chętnych dodatkowo dwa testy „z gwiazdką”. Kartkę z taką pracą domową przyniosła do domu 8-letnia McKenzie, uczęszczająca do drugiej klasy Victory Christian Academy, czyli lokalnej chrześcijańskiej szkoły podstawowej.

Uwagę zwraca tu oczywiście punkt drugi, mówiący o konieczności wykonania fotografii podczas odrabiania pracy domowej w wannie. – To nieodpowiednie miejsce, by dziecko robiło sobie w niej zdjęcie – zwróciła uwagę zbulwersowana matka dziewczynki, rozmawiając z dziennikarzami. Wspólnie z mężem spytała nauczycielkę, skąd taki pomysł. Ta odpowiedziała, że chciała jedynie, by dziecko „dobrze się bawiło” i weszło do wanny w piżamach albo szkolnym mundurku.

Przytomna reakcja dziecka ukarana przez szkołę

Zanim swoje odkrycie rodzice 8-letniej McKenzie pokazali stacji CBS 47, zwrócili się ze skargą do dyrekcji. Zawiadomili też biuro szeryfa Jacksonville. Szkoła odpowiedziała, że podobne zadania wysyłane są do uczniów od lat i nigdy nie pojawiły się zastrzeżenia ze strony rodziców. Zarządzający akademią pastor Jesse Latta przekazał, że praca domowa została wybrana z internetowej bazy. Dodał, że dla uniknięcia „przyszłych nieporozumień”, zadanie zostanie wykreślone.

Na tym jednak sprawa się nie skończyła. Rodzice 8-latki usłyszeli od władz szkoły, że powinni wypisać z niej swoją córkę. Gdy odmówili, dziewczynkę usunięto na drodze decyzji administracyjnej. Ojciec McKenzie podkreśla, że dziecko zrobiło dobrze, informując rodziców o niekomfortowej dla niej pracy domowej. Nie zgadza się z tym, że jest teraz za to karane.

