Modelka z OnlyFans skazana na sześć lat więzienia. „Uszczerbek kultury i godności”

Zaledwie dwa tygodnie minęły od oskarżenia do skazania Nang Mwe San przez sąd wojskowy Mjanmy. Kobietę oskarżono o wyrządzanie „krzywdy kulturze i godności”. Modelkę uznano za winną odpłatnego dystrybuowania nagich zdjęć i nagrań w mediach społecznościowych. Na mocy przepisu 33 (A) krajowego Prawa Transakcji Elektronicznych za tego rodzaju czynny grozi w Mjamnie siedem lat więzienia.

Nang Mwe San uważana jest za pierwszą osobę w Mjanmie wtrąconą do więzienia na podstawie zawartości jej konta na OnlyFans. Dziennikarze zwracają jednak uwagę, że kobieta brała udział w protestach przeciwko wojskowym, którzy w 2021 roku przejęli w kraju władzę po puczu. Inna modelka, która również protestowała w mediach społecznościowych przeciwko zbrojnemu przewrotowi, stanie przed sądem w październiku.

Pucz wojskowy w Mjanmie

Skazana na sześć lat więzienia kobieta zamieszkuje North Dagon Township we wschodniej części Yangon, stolicy i największego miasta Mjanmy. W regionie tym obowiązują obecnie przepisy stanu wojennego wprowadzonego przez juntę. Powoduje to, że procesy są przeprowadzane błyskawicznie, a oskarżeni często nie mają dostępu do obrońcy, nie wspominając o reszcie ich praw.

Wojskowi obalili demokratycznie wybrany rząd Aung San Suu Kyi w Mjanmie w lutym 2021 roku, wywołując ogólnokrajowe protesty. Do aresztów trafiło wówczas ponad 15 600 osób, w tym prezydent Suu Kyi. Ponad 12 tys. ludzi wciąż przebywa w areszcie. Według aktywistów z Assistance Association for Political Prisoners, co najmniej 2 322 politycznych więźniów zostało zabitych.

