Camilla po spotkaniu z księciem Williamem miała chęć na alkohol? „Gin z tonikiem”

W ostatnich dniach coraz głośniej robi się o książce „Courtiers: The Hidden Power Behind the Crown”, w której Valentine Low wraz ze swoimi informatorami przedstawia zakulisowe informacje o brytyjskiej rodzinie królewskiej. Rozgłosu nabiera również publikacja, którą Angela Levin poświęciła żonie króla Karola III. Znawczyni royalsów po raz pierwszy spotkała obecną królewską małżonkę w 2015 roku. Wiele czasu spędziła z jej przyjaciółmi, pracownikami i współpracownikami.

Jeden z fragmentów książki, które przedpremierowo opublikował „The Times”, skupia się na relacji, którą Camilla starała się nawiązać z dziećmi króla Karola III. Wybranka monarchy wzięła rozwód w 1995 roku, a z upływem lat ówczesny książę Walii zaczął stopniowo coraz częściej pojawiać się z nią publicznie. Do organizacji tego typu wydarzeń była zawsze przywiązywana najwyższa staranność.

„Gin z tonikiem”. Nieznane fakty o spotkaniach Camilli z synami księcia Karola

Musiało jednak upłynąć wiele czasu, aby udało się znaleźć właściwą okazję i doprowadzić do spotkania Camilli i synów księcia Karola, podczas którego mieliby czas, żeby zacząć się poznawać. Ostatecznie po około roku od śmierci księżnej Diany najstarszy syn królowej Elżbiety II zdecydował się zaprosić dzieci swojej wybranki – Toma i Laurę – na wyjazd do posiadłości w Aberdeenshire. Książę Karol miał poczuć ulgę, gdy dostrzegł, że jego synowie dobrze dogadują się z dziećmi Camilli.

Co ciekawe, ważny akord w relacjach Camilli i synów przyszłego króla nastąpił w okolicach jego 50 urodzin. Z tej okazji synowie księcia Karola planowali urządzić przyjęcie niespodziankę. Wiedzieli, że marzeniem ojca jest, aby na tego typu uroczystości pojawiła się również Camilla. Wówczas mieli postanowić, że trzeba doprowadzić do spotkania z wybranką ojca. Książę William miał być nastawiony „przyjaźnie”, a Camilla z dużą wrażliwością podeszła do rodzącej się relacji, aby pozwolić rozwijać się jej w odpowiednim tempie. – Potrzebuję ginu z tonikiem – miała powiedzieć po zakończeniu spotkania z Williamem.

Jak wynika z omawianej publikacji, wkrótce potem miało dojść także do kolejnego spotkania Camilli ze starszym synem księcia Karola, a kilka tygodni później wypiła herbatę z księciem Harrym. Król Karol III miał być niezwykle poruszony wysiłkiem, który podjęli jego synowie, by zorganizować mu przyjęcie niespodziankę, a zwłaszcza tym, że zaprosili Camillę i posadzili ją na „eksponowanym miejscu”.

Czytaj też:

Król Karol III ma trudny charakter? Osoby z bliskiego otoczenia ujawniają kulisy