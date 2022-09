Ósmy pakiet sankcji przeciwko Rosji. Zacharowa sugeruje, że Unia... nie myje się

W odpowiedzi na pseudoreferenda przeprowadzone przez Rosję na tymczasowo okupowanych terytoriach Ukrainy przedstawiciele Unii Europejskiej ogłosili projekt nowego pakietu sankcji przeciwko Rosji. – Proponujemy nowe zakazy importu rosyjskich produktów, co sprawi, że nie trafią one na rynek europejski, przez co Rosja straci ponad 7 miliardów euro. Proponujemy także listę produktów, które nie mogą być eksportowane z UE do Rosji. Ma to pozbawić rosyjski przemysł zbrojeniowy kluczowych technologii – wyjaśniała Ursula von der Leyen.

UE grozi Rosji nowymi sankcjami. Zacharowa kpi

Zaostrzenie sankcji skomentowała w swoim stylu Maria Zacharowa, rzeczniczka rosyjskiego MSZ. „UE postanowiła zakazać importu z Rosji produktów do makijażu i golenia, mydła i papieru toaletowego – podają zachodnie media. Jeśli dodać do tego oszczędność wody, to przywodzi na myśl epistolarny dialog sprzed dwustu lat” – stwierdziła Zacharowa. O jaki cytat jej chodziło? „Napoleon napisał do Józefiny: »Nie myj się, jadę i spieszę się jak tylko mogę, będę tu za trzy dni«” – jak przekazała.

„Tradycja” – skwitowała przedstawicielka rosyjskiej dyplomacji.

Zełenski oczekuje mocnych sankcji

Przygotowanie nowego pakietu unijnych sankcji wobec Rosji komentował w wieczornym wystąpieniu prezydent Ukrainy. Wołodymyr Zełenski zaapelował, żeby były to środki „mocne, a nie symboliczne” . – Według stanu na dziś: jest jeszcze co dołożyć do ósmego pakietu – stwierdził prezydent. Szef Kancelarii Prezydenta Ukrainy Andrij Jermak mówił, ze ważna jest „bardziej efektywna praca nad wprowadzeniem limitu cenowego na rosyjską ropę” . Na razie UE przygotowuje ramy prawne, dyskutowana jest wysokość limitu.

