Putin ogłosi aneksję części terytoriów Ukrainy. Padła data

Rosja ogłosi w piątek aneksję czterech regionów Ukrainy, w których odbyły się pseudoreferenda. – potwierdza agencja AFP. Władimir Putin podpisze dokumenty podczas ceremonii na Kremlu, która rozpocznie się ok. godz. 14 polskiego czasu. Rosyjski prezydent ma również wygłosić „obszerne przemówienie”, później spotkać się z wspieranymi przez Rosję przywódcami okupowanych regionów.

W częściowo zajętych przez Rosjan czterech obwodach na wschodzie i południu Ukrainy od piątku do wtorku trwały nielegalne pseudoreferenda. Władze okupacyjne ogłosiły, że za przyłączeniem się obwodów donieckiego, ługańskiego, chersońskiego i zaporoskiego do Rosji opowiedziało się od 96,7 do 98,9 proc. głosujących. W środę zainstalowane przez Rosję administracje obwodów zwróciły się do Władimira Putina o włączenie ich do Rosji.

Ukraińcy relacjonowali, że Rosjanie zmuszali ich do głosowania. – Ta farsa na terytoriach okupowanych nie może być nawet nazwana imitacją referendum – oświadczył prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

Wyniki pseudoreferendów w czterech obwodach

W środę po południu rosyjskie ministerstwo spraw zagranicznych wydało oświadczenie w związku z przeprowadzeniem „referendów”, w którym podało oficjalne wyniki i powtórzyło kłamliwy przekaz kremlowskich propagandzistów. „Zdecydowana większość głosujących – 99,23 proc. w DRL (Donieckiej Republice Ludowej – red.); 98,42 proc. w LPR (Ługańskiej Republice Ludowej – red.); 93,11 proc. w obwodzie zaporoskim i 87,05 proc. w obwodzie chersońskim poparło ideę zjednoczenia tych regionów z Rosją. Frekwencja wyniosła: w DRL – 97,5 proc.; w LPR – 92,6 proc.; w regionie Zaporoże – 85,4 proc., a w regionie Chersonia – 76,9 proc”. – przekazano w komunikacie.

Władze Ukrainy i społeczność międzynarodowa uznają referenda za nielegalne, a ich wyniki za niewiążące.

